مقتل سبعة جنود وإصابة ثامن فى "سيطرة وهمية" جنوب الموصل

ذكر مصدر أمنى عراقى، أن مجموعة مسلحة قامت بقتل سبعة جنود وإصابة ثامن فى سيطرة (كمين) وهمية عند مفرق قرية عين الجحش جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين قاموا بنصب سيطرة وهمية فى مفرق قرية عين الجحش بناحية الشورى جنوب الموصل واعترضوا سيارة تقل سبعة جنود عائدين إلى منازلهم فى إجازة اعتيادية وقاموا بإعدامهم رميا بالرصاص وإصابة الثامن بجروح".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة وقامت القوات الأمنية بنقل الجريح إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى".

وتعد محافظة نينوى من المناطق الساخنة أمنيا حيث تشهد بشكل يومى عمليات مسلحة بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف المديين وعناصر الأجهزة الأمنية.