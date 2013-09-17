أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

دبلوماسية أمريكية: الدول دائمة العضوية تبحث مسودة قرار دولي بشأن سوريا

Google+ Print
دبلوماسية أمريكية: الدول دائمة العضوية تبحث مسودة قرار دولي بشأن سوريا دبلوماسية أمريكية: الدول دائمة العضوية تبحث مسودة قرار دولي بشأن سوريا

قالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، إيرين بلتون، الثلاثاء، إن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين سيجتمعون في نيويورك، فى وقت لاحق، لبحث مسودة قرار بشأن التخلص من الترسانة الكيماوية السورية تنفيذا لاتفاق أمريكي روسي.

وأوضحت المتحدثة، في رسالة عبر البريد الالكتروني: «يجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، لبحث المسودة المشتركة التي أعدتها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لقرار مجلس الأمن بشأن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري»، وأضافت: «من أجل احترام اكتمال تلك المفاوضات لن نسرد تفاصيل الاجتماع أو مسودة القرار».

وفى سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه سيطلب من قادة العالم التحرك لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضاف بان كي مون، في مؤتمر صحفي: «سأطلق مناشدة قوية لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد الأسبوع المقبل، من أجل تحرك في سوريا»، وأشار أيضا إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن سوريا يجب «يكون له قوة مؤثرة تعززه».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على الحقائق التي تم التوصل إليها وتفيد بأن مئات الأشخاص قتلوا بالأسلحة الكيماوية، فى أغسطس الماضي، في ضواحي دمشق، بتقديم مرتكبي الهجمات للعدالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية