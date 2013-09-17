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مجلس الأحزاب السودانية: على المنظمات الدولية إعادة النظر في مواقفها تجاه بلدنا

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مجلس الأحزاب السودانية: على المنظمات الدولية إعادة النظر في مواقفها تجاه بلدنا مجلس الأحزاب السودانية: على المنظمات الدولية إعادة النظر في مواقفها تجاه بلدنا

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

طالب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية السودانية، المنظمات الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها السابقة تجاه الشعب السوداني، والتي تضررت منها مصالح الشعوب في الدول المجاورة.

وجدد المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة جابر عبود، رفضه لتغول أي دولة على حق الشعب السوداني في مساعيه الرامية للمحافظة على علاقاته الخارجية مع الشعوب والدول، بما يخدم قضايا الإنسانية، مشيدًا في هذا الشأن بالجهود المبذولة من قبل الدولة، لتحقيق طموحات المواطن في الاستقرار والأمن، مؤكدًا على الخطوات التي اتخذها السودان وجنوب السودان، لحل ملفات القضايا العالقة، ما يفتح المجال أمام تنفيذ كل الموضوعات المضمنة في اتفاق السلام الشامل.

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