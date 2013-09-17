السفير المصري في باريس يشارك في تخريج دفعة شباب الإحصائيين

شارك سفير مصر في فرنسا محمد مصطفى كمال، في حفل تخرج دفعة شباب الإحصائيين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد حصولهم على دبلومة تحليل البيانات ونظم التحليل المساحي والتي تمنحها المدرسة العملية للدراسات العليا في باريس بالتعاون مع جامعة كلود برنار بمدينة ليون، وهي دبلومة صممت خصيصاً استجابة لاحتياجات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتعد واحدة من أوجه التعاون العلمي المتعددة ما بين مصر وفرنسا.

وصرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بإن السفير محمد مصطفى كمال أقام حفل استقبال بحضور اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، ودفعة الإحصائيين التي تحمل اسم “حتشبسوت” شارك فيها جميع الأساتذة الذين قاموا بالتدريس خلال العام الدراسي بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية بالقاهرة والذين حضروا خصيصاً لهذه المناسبة.

وأكد كمال اعتزازه وفخره بهذه الدفعة التي نجحت بتفوق، مشيراً إلى أنهم يمثلون أمل مصر في مستقبل واعد يقوم على قواعد التحليل والدراسة العلمية ووعد بتعميق التعاون المصري الفرنسي في هذه المجالات وغيرها.

أ ش أ