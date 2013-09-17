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الضغط الشعبى تطالب بنقل السجون خارج الكتل السكنية‎

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الضغط الشعبى تطالب بنقل السجون خارج الكتل السكنية‎ الضغط الشعبى تطالب بنقل السجون خارج الكتل السكنية‎

نسرين المصري – مؤسسة الحركة

طالبت حركة الضغط الشعبى وزير الداخلية عدم بناء السجون داخل الكتل السكنية حفاظًا على أرواح المواطنين وعلى عدم تكرار احداث 25 يناير ونقلها فى أماكن بعيدة على أن تكون قريبة من نقاط الجيش لحمايتها فى حالة وقوع أى خطر .

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة إنه لابد من إصدار قرار مماثل لما تم اصداره فى عام 2007 مع سجون طنطا وشبين الكوم والمنصورة والزقازيق والمنيا وأسيوط مع باقى السجون المتواجدة داخل نطاق الكتلة السكنية ولكن مع دون هدم تلك السجون واستغلالها كأقسام شرطة.

وطالبت بنقل سجن مدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية واستغلال مكانه ليكون قسم رابع خاص بمدينة المستقبل والإطار الخاص بها بالقرى وأيضًا سجن بورسعيد الذى يحتل موقعًا متميزًا بوسط المدينة ، وذلك لوجوده داخل الكتلة السكنية وبجوار أكبر أسواق الأسماك والخضراوات والفاكهة وإنشاء سجون بديلة فى أماكن آمنة وذلك حفاظًا على أمن المواطن .

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