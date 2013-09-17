المغرب تقاضي صحيفة إسبانية نشرت مقطع فيديو يحض على الإرهاب

قررت وزارة العدل المغربية مقاضاة جريدة “الباييس” الإسبانية لنشرها شريطا على موقعها الإلكتروني “لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالبلاد”، والذي اعتقل على خلفيته صباح اليوم رئيس تحرير أحد المواقع الإلكترونية المغربية، كانت قد نشرت هذا الشريط.

وبحسب الأناضول قال بيان لوزارة العدل المغربية، اليوم الثلاثاء، إن وزير العدل مصطفى الرميد قد عبر لنظيره الإسباني ألبرتو وريس غياردون، عن “انشغال الحكومة المغربية لما أقدم عليه موقع الجريدة الإسبانية”، ويأتي ذلك بعد نشر شريط لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي “يدعو إلى الجهاد وينتقد بشدة نظام الحكم في المغرب”، قامت إدارة موقع يوتيوب بحذفه في وقت لاحق لعدم احترامه شروط الموقع الخاصة بعدم التحريض على العنف.

واعتبرت وزارة العدل المغربية أن نشر الشريط باللغة العربية يعني أنه “موجه للناطقين بالعربية وللمغاربة خصوصا”، ما يشكل حسب البيان “تحريضا صريحا على الإرهاب في المغرب”.

> الاناضول.