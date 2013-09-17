انخفاض أعداد سجناء «المباحث» إلى 2360 غالبيتهم أمام القضاء

السفارات تتابع سير قضايا رعاياها الموقوفين إلكترونياً

وصل عدد موقوفي سجون المباحث وفق آخر إحصائية ل"نافذة تواصل" التي يتم تحديثها أسبوعياً إلى (2360) موقوفاً حتى يوم امس الموافق 10 ذي القعدة الجاري، حيث تشهد أعداد الموقوفين تناقصاً مستمراً طوال الفترة الماضية.

وتضم القائمة الأخيرة عدداً من الموقوفين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية وآخرون تخضع أحكامهم للاستئناف، في حين يشكل من تنظر قضاياهم لدى القضاء النسبة الأكبر من منهم، فيما تنظر حالياً هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا عدد آخر منهم، كما يجري استكمال إجراءات إحالة عدد منهم للادعاء، بينما يخضع موقوفون آخرون للتحقيق، والبقية إما يتم تأهيلهم ومناصحتهم بمراكز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة او على قائمة الانتظار تمهيدا لإحالتهم قريباً للمراكز.

(المحاكمات)

وعلمت "الرياض" أن عدد الموقوفين ممن هم رهن التحقيق حالياً يصل إلى (236) موقوفاً، ومن يجري استكمال إجراءات احالتهم للهيئة (162) موقوفاً، في حين يصل عدد من أوراق قضاياهم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ل(130)، أما النسبة الأكبر من الموقوفين فهم المنظورة قضاياهم لدى القضاء ويصل عددهم وفق آخر إحصائية ل(1267)، ومن صدرت بحقهم أحكام خاضعة للاستئناف فعددهم (297)، ويبلغ عدد من صدرت بحقهم أحكام نهائية (190) موقوفاً، في حين يصل عدد من أحيلوا للتأهيل والمناصحة (45) موقوفاً، ومن هم على قائمة الانتظار للتأهيل والمناصحة (33).

(تبادل التهاني والفيديو)

وكانت "نافذة تواصل" قد أوجدت خلال الفترة الماضية تفاعلاً كبيراً بين الموقوفين وذويهم، وحظيت هذه الخدمة بإشادات واسعة من كثير من المواطنين والمسؤولين الذين تفاعلوا مع الخدمات التي تقدمها وأثنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بهذه الخطوة الكبيرة وبهذه الشفافية، حيث تعد النافذه قناة غير مسبوقة تتيح لجميع المهتمين والجهات الحكومية والحقوقية وأسر الموقوفين الاطلاع على كافة معلومات وملفات الموقوفين بشفافية تامة.

وكانت النافذة وسيلة سهلة ومريحة للموقوفين وذويهم تبادلوا من خلالها رسائل التهاني بالعيد ومناسباتهم الأخرى عن طريق الرسائل النصية والصوتية والفيديو، كما تتيح النافذة تقديم طلبات الزيارة والخروج المؤقت لحضور المناسبات حيث يتم الرد عليها سريعا، كما تبقي النافذة ذوي الموقوفين على ارتباط مباشر مع ابنهم الموقوف إذ يتم إرسال رسائل نصية تصل ذوي الموقوفين عند أي تغيير يطرأ على قضيته حتى يكونوا على اطلاع دائم بكل جديد عليها دون الحاجة للحضور لدور التوقيف أو الجهات المختصة.

بيانات «نافذة تواصل» تحدث أسبوعياً وتربط السجين بذويه بالصوت والصورة

(الموقوفون الأجانب)

وتتابع سفارات عدد من الدول سير قضايا رعاياها الموقوفين من خلال هذه النافذة، إذ لاقت تقنية التواصل بين الموقوف وذويه عبر الصوت والصورة "الاتصال المرئي" تفاعلاً كبيراً من المستفيدين من هذه الخدمة وفرت على كثير منهم عناء السفر وزيارة السجون للقاء ذويهم كما طمأنتهم على ذويهم من خلال نقل الواقع كما هو من داخل السجون.

(أسماء الموقوفين على تويتر والفيسبوك واليوتيوب)

وتقوم نافذة تواصل أسبوعياً بنشر قائمة محدثة عن الموقوفين في سجون المباحث وسير قضاياهم، متاحة للجميع في شفافية غير مسبوقة إذ يتم عبر هذه النافذه تداول ونقل المعلومات والإحصائيات الصحيحة عن الموقوفين في السجون التي تشرف عليها المباحث وسير قضاياهم بكل تفاصيلها، كما واكبت هذه الخطوة إطلاق خدمات إلكترونية أخرى لتعزيز التواصل مع المواطنين منها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك واليوتيوب) تعرض تحديثاً لقوائم الموقوفين وغير ذلك من معلومات كما يتم عبر هذه الحسابات شرح كيفية الاستفادة من خدمات النافذة المتنوعة وما يتعلق بالمستفيدين من مركز المناصحة وعدد من الأخبار الأمنية المستجدة والفعاليات والأحداث، كما قام برنامج نافذة تواصل بتوزيع حقائب على ذوي الموقوفين تشمل كتيبات تعريفية بخدمات النافذة وكيفية الاستخدام وهدايا أخرى، كما خصص قسم للدعم الفني يستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة ورقم مجاني

(8006179990) كما يتم الرد على الاستفسارات من خلال حساب نافذة تواصل على تويتر (NafethahT@) الذي يحظى بتفاعل ومتابعه العديد من المواطنين، بالإضافة إلى الردود عبر البوابة، كما تقدم قناة "نافذة تواصل" على اليوتيوب شرحاً للخدمة وكيفية الاستخدام.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت "نافذة تواصل" قبل عدة أشهر ويتكون المشروع من بوابة إلكترونية ومراكز خدمات وتوصل إلكتروني وأجهزة خدمة ذاتية ومراكز اتصال، لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها:

"بيانات جميع الموقوفين":

حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية لجميع المهتمين بقضايا الموقوفين من جهات حكومية أو حقوقية أو أفراد الإطلاع على قوائم الموقوفين ومتابعة سير اجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة والمناصحة والتأهيل بكل شفافية، ويتم تحديث هذه القائمة أسبوعياً وفقا لآخر المستجدات.

"خدمات التواصل الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية":

وتهدف هذه الخدمة لتمكين الموقوفين وذويهم من تجاوز عاملي الوقت والمكان بكل يسر وسهولة والتواصل المباشر فيما بينهم بشكل آمن وذلك عبر تبادل الرسائل الإلكترونية ومقاطع الصوت والفيديو واجراء الاتصال المرئي.

"طلبات الزيارة":

وتمكن هذه الخدمة ذوي الموقوفين التقدم بطلبات الزيارة إلكترونياً ومتابعة حالة الطلب إلكترونيا، وتشمل الزيارات الأسرية والخلوة الشرعية والاعتيادية وزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية.

"ملف معلومات الموقوف الإلكتروني":

وتتيح هذه الخدمة أصحاب العلاقة المباشرة بالموقوف مثل ذويه ومحاميه من الدخول على بيانات الموقوف ومعرفة المستجدات على قضيته ومتابعة مسارها والمراحل التي قطعتها سواء كانت في عهدة الجهات الأمنية أو العدلية، كما تتيح الاطلاع على نشاطات الموقوف داخل دور التوقيف وملفه الطبي أيضاً.

236 رهن التحقيق حالياً و130 لدى الادعاء العام و45 تحت المناصحة

"طلبات الخروج المؤقت":

وتمكن هذه الخدمة ذوي الموقوف من التقدم إلكترونيا بطلبات الخروج المؤقت حيث روعي في هذه الخدمة الجانب الإنساني للموقوف وذويه بحيث يتم تمكينه من مشاركة أهله وذويه المناسبات الاجتماعية كحضور زواج أو زيارة مريض أو تقديم واجب العزاء.

"طلبات النفقات الأسرية":

وتوفر هذه الخدمة على ذوي الموقوف عناء الذهاب إلى الجهات المختصة من خلال تمكينهم من تقديم طلب الحصول على معونة مالية لمساعدتهم في المصاريف الشخصية او السكنية او العلاجية.

"الإبلاغ عن متغيب":

وتعمل هذه الخدمة على تسريع التواصل بين ذوي الموقوف والجهات الأمنية وذلك للإبلاغ إلكترونيا بما يطرأ سلباً على المفرج عنه سواء بتغيبه أو أي ملاحظات أخرى.

"خدمة التنبيهات والإشعارات":

تهدف هذه الخدمة إلى إبقاء ذوي الموقوف وأقاربه ومحاميه على اطلاع بآخر المستجدات أولاً بأولاً، عبر أسهل وأيسر الطرق فحين تطرأ أية معلومة حديثة، أو تستجد حالة الموقوف، أو يتم الموافقة أو الرفض لطلب معين، أو تستدعي الحال حضور المحامي، أو يتم تحديد موعد للمحاكمة، فإنه يتم عندئذ إبلاغ الأشخاص المعنيين من ذوي الموقوف وأقاربه ومحاميه بإشعارات وتنبيهات ورسائل من خلال عدة قنوات (الرسائل النصية SMS، الموقع الإلكتروني، مركز الاتصال، أو البريد الإلكتروني).

"خدمة الشكاوي والاقتراحات":

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية لزائر الموقع تقديم الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات والبلاغات.

"خدمة الأخبار والفعاليات":

تتيح هذه الخدمة لزائر الموقع متابعة الأخبار ذات العلاقة بالقضايا والتصريحات الأمنية.