' أكروبات كابتن ماجد ' يتسبب في كارثة مالية للأهلي الإماراتي

خسر الأهلي الإماراتي 4 ملايين درهم بسبب إصابة غريبة داهمت حارسه ماجد ناصر.

ماجد ناصر احتفل بهدف لفريقه بطريقة اكروباتية، وكانت النتيجة إصابته في وتر أكيلس.

وأكدت التقارير الطبية بحسب صحيفة البيان الإماراتية أن الحارس يغيب عن النادي لستة أشهر كاملة بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير، سيتم توقيع عقوبة مالية على الحارس بسبب تصرفه المستهتر الذي أدى لضرر الفريق بغياب حارسه الأول عنه.

كذلك خسر النادي حسابيا – أيضا بحسب التقرير الإماراتي – ما يصل لـ4 ملايين درهم هم راتب سيدفعه الأهلي للاعبه دون أن يشارك في المباريات.