تخلَّصي من سمرة الصيف المزيّفة بـ 5 طرق

بعد فصل الصيف الذي تقوم خلاله بعض السيِّدات والفتيات بالحصول على السُّمرة المزيَّفة، قد تظهر خطوط فاتحة مزعجة صغيرة على المرفقين، وقد يختلف لون السمرة قليلاً بين مناطق الجسم المختلفة؛ لذلك قد حان الوقت لإزالة هذه السُّمرة المزيَّفة.

في العالم الغربي، تُعتبر سمرة الصيف الوهميَّة أو المزيَّفة من أكثر ما تهتمّ به السيِّدات والفتيات، حيث تشعر كلّ فتاة بمزيد من الثقة بنفسها. ولكن مع بداية تلاشي توهّج هذه السمرة واختلاف لونها، يجب أن تبدئي بخطواتٍ للتخلُّص منها.

تابعي ايضاً: وصفات طبيعيّة للبشرة الدهنية والحسّاسة

لذا، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ طرق لإزالة سمرة الصيف بسهولة وفاعليَّة، وهي:

1. للحصول على المظهر المثاليّ وإزالة سمرة الصيف بشكل احترافيّ، يجب عليكِ الاهتمام بهذه الخطوات:

• ابدئي بخلط كميَّة من عصير الليمون مع القليل من صودا الخبز.

• ضعي المزيج على إسفنجة نظيفة، ثم في الميكروويف، لمدَّة دقيقتين.

• اتركي الإسفنجة لمدَّة ثوانٍ حتى تبرد، ثمّ افركيها على بشرتك.

• إذا أردتِ إعادة تسمير بشرتك، يجب أن يكون ذلك بعد 48 ساعة على الأقلّ من إزالة التسمير.

2. يمكن للمناديل المبلّلة المطهّرة أن تزيل سمرة الصيف المزيَّفة، إذا كانت غير مرئيّة للعين المجرّدة. ويمكنكِ القيام بهذا الأمر إذا أردتِ إعادة تسمير بشرتكِ.

3. يمكنكِ أيضاً أن تتخلَّصي من سمرة الصيف، من خلال غرفة البخار. لذا توجَّهي إلى أقرب صالة للألعاب الرياضيَّة، وتمتَّعي بنصف ساعة من التعرُّض للبخار، ثمّ افركي جلدكِ بلطف، بواسطة منشفة مبلّلة.

4. اخلطي السكّر البنيّ مع زيت الزيتون وعصير الليمون، فهذا المزيج يعمل كمقشِّر جيِّد للبشرة، وقومي بفركه على بشرتكِ بواسطة منشفة دافئة.

5. كذلك تُساعد السباحة، لمدَّة ساعة، في القضاء على سمرة الصيف بشكل طبيعيّ.

وإذا فشلت هذه الأساليب جميعها، يمكنكِ الحصول على المنتجات العالميَّة لإزالة السمرة.

فيما يلي إليك: