أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مؤتمر صحفي لـ"علمانيون" للإعلان عن مقترحها للدستور

Google+ Print
مؤتمر صحفي لـ"علمانيون" للإعلان عن مقترحها للدستور مؤتمر صحفي لـ"علمانيون" للإعلان عن مقترحها للدستور

كتب : الوطن الثلاثاء 17-09-2013 19:35

تعقد حركة علمانيون مؤتمرًا صحفيًا لتعلن فيه عن مسودة الدستور التي ستتقدم بها إلى لجنة الخمسين والتي تضم المواد المقترحة و كذلك المواد المراد إلغائها من الدستور.

ينعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية من ظهر الخميس القادم 19 سبتمبر في مقر الحركة بوسط البلد في 10 ش علوي، ميدان طلعت حرب وسط البلد.

الحركة أعدت 13 مادة تغطي باب الحريات والحقوق والهوية والتشريع والتعليم كما أن أحد تلك المواد ينص صراحة على أن جمهورية علمانية ومادة أخرى بخصوص الكنيسة والأزهر، والتي ربما تحدث بلبلة في ظل حالة الاستقطاب السياسي والفكري الحادثة الآن في المجتمع المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"