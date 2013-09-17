مؤتمر صحفي لـ"علمانيون" للإعلان عن مقترحها للدستور

كتب : الوطن الثلاثاء 17-09-2013 19:35

تعقد حركة علمانيون مؤتمرًا صحفيًا لتعلن فيه عن مسودة الدستور التي ستتقدم بها إلى لجنة الخمسين والتي تضم المواد المقترحة و كذلك المواد المراد إلغائها من الدستور.

ينعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية من ظهر الخميس القادم 19 سبتمبر في مقر الحركة بوسط البلد في 10 ش علوي، ميدان طلعت حرب وسط البلد.

الحركة أعدت 13 مادة تغطي باب الحريات والحقوق والهوية والتشريع والتعليم كما أن أحد تلك المواد ينص صراحة على أن مصر جمهورية علمانية ومادة أخرى بخصوص الكنيسة والأزهر، والتي ربما تحدث بلبلة في ظل حالة الاستقطاب السياسي والفكري الحادثة الآن في المجتمع المصري.