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الحكومة تبدأ في إعادة المصروفات المدرسية لمن سدادوها

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الحكومة تبدأ في إعادة المصروفات المدرسية لمن سدادوها الحكومة تبدأ في إعادة المصروفات المدرسية لمن سدادوها
وزير المالية يوافق على تعيين 80 ألف مدرس بالمحافظات

كتب : عبدالعزيز المصري الثلاثاء 17-09-2013 19:57

بدأت وزارة التربية والتعليم في إعادة المصروفات المدرسية للأسر التي قامت بسدادها قبل صدور قرار إعفاء الطلبة من المصروفات خلال العام الجديد.

وقال أحد مساعدي وزير التربية والتعليم، إن تلك الخطوة جاءت تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء تلاميذ المدارس الحكومية هذا العام من المصروفات المدرسية، مشيرا إلى أن تحمل للمصروفات لا ينطبق على تلاميذ المدارس التجريبية.

من ناحية أخرى، وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال، على تدبير الاعتمادات اللازمة لتعيين ما بين 70 إلى 80 ألف مدرس بالمحافظات من الحالات التي تنطبق عليها المعايير المهنية المنصوص عليها في القانون والتي استوفت كل الشروط المطلوبة للتعيين.

وقال، خلال لقاء عقد مساء اليوم بين وزير المالية والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، إنه يلزم أن يكون هناك احتياج في كل مدرسة من المدارس التي سيتم التعيين بها.

واستجاب الوزير لمطلب إدراج 56 وظيفة بالبحر الأحمر و38 بجنوب سيناء ممن سيتم تعيينهم وتنطبق أيضا عليهم شروط وظائفهم.

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