لبيب: تغيير القيادات المحلية في سيناء بسبب وضعها الخاص

وزير التنمية المحلية: مجلس الوزراء ناقش إجراء تشريع وفرض عقوبة مشددة على من يلقي القمامة في الشوارع

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 47 دقيقة

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه تم تغيير القيادات المحلية بسيناء، خاصة وأن سيناء لها وضع خاص جدًا، وبالتالي تم تغيير كل القيادات بها.

وأضاف لبيب، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن الوزارة ستتعاون الفترة المقبلة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بشأن ورش العمل والاستفادة منها؛ حيث إن هناك 284 ورشة عمل سيتم التعاون مع الصندوق من أجل تنمية العاملين بها.

وزير التخطيط: تم التأكيد على العدالة الاجتماعية للأجور

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش إجراء تشريع وفرض عقوبة مشددة على كل من يلقي القمامة في الشوارع، بالإضافة إلى تحرير محضر وعقوبة لكل من يكتب عبارات وكلمات مسيئة على الجدران بعد طلائها.

وفي سياق آخر، عقد المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، اجتماعًا اليوم بمقر هيئة الاستثمار، تم خلاله مناقشة الحد الأدنى للأجور، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لإصلاح منظومة الأجور.

ومن جانبه، قال وزير التخطيط، إن الاجتماع تم خلاله التأكيد على العدالة الاجتماعية للأجور وتوزيع الفرص بعدالة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاتفاق النهائي، وذلك بعد مطالبة ممثلي العمال بفرصة ومهلة لمدة أسبوع للتنسيق مع القطاعات المختلفة والتفاوض مع رجال الأعمال.

وأضاف وزير التخطيط، أنه سيتم عقد اجتماعين أحدهما مساء اليوم، والاجتماع الآخر بداية الأسبوع المقبل، وأنه تم طرح ومناقشة الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.

وعرض أسامة صالح، وزير الاستثمار، اليوم، على رئيس مجلس الوزراء نتائج اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم – مصر.

وأوضح صالح أن المجموعة أكدت خلال اللقاء العمل على زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وبحث إقامة مشروعات جديدة، وذلك عن طريق استغلال بعض الأراضي الفضاء المملوكة للمجموعة في مصر لبناء عدد من المراكز التجارية الكبرى في مواقع مختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه من خلال تنفيذ هذه الخطط المستقبلية لمجموعة الفطيم سوف يصبح إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها خلال الخمس سنوات المقبلة هو 16.500 مليار جنيه مصري، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب يتوقع وصولها إلى 42.753 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 82.187 فرصة عمل غير مباشرة.