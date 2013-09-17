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"الشعبية لكشف الفساد" تعترض على نقل قيادي بتفتيش شؤون البيئة في القاهرة

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"الشعبية لكشف الفساد" تعترض على نقل قيادي بتفتيش شؤون البيئة في القاهرة "الشعبية لكشف الفساد" تعترض على نقل قيادي بتفتيش شؤون البيئة في القاهرة
الحملة: هشام بركات تمكن من كشف تواطؤ إدارة التفتيش مع إحدى الشركات

كتب : صالح رمضان منذ 28 دقيقة

أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد تضامنها مع المهندس هشام الجمل بإدراة التفتيش في جهاز شؤون البيئة بالقاهرة بعد نقله من عمله لتولي مسؤولية أخرى.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن المهندس هشام الجمل تمكن من كشف تواطؤ إدارة التفتيش مع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيميائية الهندية ومنحهم شهادة توفيق أوضاع بيئية على غير الحقيقة.

وأضافت الحملة: نعلن كامل تضامننا ضد كل من تسول له نفسه التواطؤ ضد الشعب المصري وضد كل الفاسدين وتنكيلهم بالشرفاء، وأكدت إصرارها على مطالبة وزير البيئة إقالة كل من رئيس جهاز شؤون البيئة ومدير إدارة تفتيشها، وعلى المطالب المشروعة بإيقاف نشاط شركة المنصورة للراتنجات لحين توفيق أوضاعها البيئية، وإلزام الشركة بإعادة بناء نظم المعالجة الكيماوية لمادتي الفينول والفورمالين لمعالجتهما قبل صرفهما على المجرى المائي وتنفيذ قرار وزير البيئة السابق بإحالة الشركة إلى لجنة التعويضات لإصرارها على الأضرار بالبيئة المصرية والصحة العامة.

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