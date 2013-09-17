القنصل العام المصري بفرانكفورت ينظم محاضرة عن المتحف المصري الكبير

قام عمرو معوض القنصل العام بمدينة فرانكفورت الألمانية بالمشاركة مع رموز الجالية المصرية بتنظيم محاضرة حاضر بها الدكتور محمد جمال جنيدي مدير إدارة التنظيم والعرض للمتحف المصري الكبير للتعريف بمراحل تطور مشروع المتحف الجديد المتوقع أن يتم افتتاحه في 2015 ، حيث استعرض مختلف الجوانب التمويلية والإنشائية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع.

وذكر بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه المحاضرة تأتي في إطار حرص القنصلية العامة المصرية بفرانكفورت على التواصل المستمر مع الجالية المصرية بالإضافة إلى دعم حركة السياحة المصرية.

وأكد معوض – بحسب البيان – أن المشروع الجديد يهدف ليس فقط إلى زيادة عدد الزائرين بالمقارنة بالمتحف المصري بميدان التحرير ولكن يهدف أيضا إلى إقامة برامج تثقيفية وترفيهية تعيد توثيق العلاقة بين الأجيال الجديدة والحضارة المصرية القديمة.

وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية أن المحاضرة حظيت باستحسان الحاضرين الذين قاموا بطرح العديد من الاستفسارات بشأن المتحف الجديد، مشيرًا إلى أن دكتور جنيدي يتواجد حاليًا بألمانيا في إطار برنامج دراسي وأنه تم استغلال هذه الفترة للترويج للمتحف المصري الكبير حيث قام بإلقاء محاضرات في مدن أخرى بخلاف فرانكفورت وهي برلين ودارمشتات وماينز وفورتسبورج.

أ ش أ