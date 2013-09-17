حياة الفهد:سأقاضي منتحلي شخصيتي على "تويتر" و"فيس بوك"

أكّدت الفنانة القديرة حياة الفهد أنّها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، من تلك التي تنسب إليها الكثير من التصريحات الوهمية . وإشارت إلى أنّها ستعمل ومن خلال الوسائل القانونية إلى مقاضاة كل من يستغل اسمها حسب اللوائح والقوانين .

ونفت الفهد في تصريحها وجود أي حسابات لها سواء على " تويتر" او " فيس بوك" أو "إنستغرام" أو غيرها من مواقع الاتصال الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ هناك من يستغل اسمها في نشر عدد من التصريحات الكاذبة، والتي لم تصرّح بها ولا تعرف عنها شيئاً.

كما شدّدت على أنّها ومن خلال الضوابط والقوانين ومن خلال فريق قانوني وتقني متخصص، بدأت بمتابعة ورصد تلك المواقع الوهمية والعمل على مقاضاتها محلياً وخليجياً وعربياً، داعية الى توخي الحرص الشديد في التعامل مع ما يطلق على هذه المواقع من تصريحات مضللة.

وأشادت العبد الله بالتعاون الإيجابي من قبل أجهزة الإعلام والصحافة بكافة قطاعاتها في التعاون والدعم والرعاية .

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