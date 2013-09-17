نجوم الخليج في حب مصر

انتهى نجوم الأغنية الإماراتية حسين الجسمي وفايز السعيد وعيضة المنهالي والمطربة بلقيس فتحي من تصوير فيديو كليب أوبريت غنائي بعنوان "هذي مصر"من كلمات الشاعر سعيد الكتبي وألحان وإخراج محمد الأحمد توزيع موسيقي زيد عادل ومكساج جاسم وهندسة صوتية طيف عادل، بشار البكر وماجد صالح وتم تسجيله في (استوديوهات فايز السعيد ساوند & ميديا) و (استوديو فنون الإمارات) بدبي.

أوبريت (هذي مصر) مبادرة شعب الإمارات لمصر المحروسة وهديته لها يتغنى به فنانو ونجوم الإمارات، هو رسالة حب وسلام وإخاء تجاه مصر الحبيبة، سطَرتها جهود الشباب وفنانيها ليعبروا من خلالها عن مكانة مصر أم الدنيا الغالية على الإماراتيين، التي أحبها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستمر شعب الإمارات الوفي بحمل أمانة حبها تحت مظلة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.

سفير الألحان المطرب فايز السعيد عبَر عن سعادته المشاركة في هذا العمل الإماراتي العربي اتجاه بلد عربي شقيق هو مصر، قائلاً :"أننا تربينا على محبة مصر، ونرحب أنا وزملائي الفنانين الإماراتيين بأي عمل تجاه أرضها، وأوبريت (هذي مصر) هو مبادرة حب ووفاء من شعب الإمارات وأبنائها وفنانيها، وقد تشرفت بالانضمام إليه وأشكر كل من أسهم في إنجازه ليظهر بالصورة التي رأيناه عليه، وإنشاء الله ستشاهدونه قريباً على مختلف القنوات الإماراتية والعربية.

بينما ذكرت المطربة الشابة بلقيس فتحي أن العمل ضخم ويستحق تسليط الضوء عليه، كونه مبادرة حب وسلام من الإمارات وشعبها تجاه بلد عربي شقيق هو مصر بشعبها العظيم بعيداً عن أية تحيزات، هو فقط من قلوبنا إلى قلوبكم.