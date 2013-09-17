أبو تريكة يخرج من الأهلي وسط تحية الأولتراس

تلقى محمد أبو تريكة نجم الأهلي تحية خاصة من مجموعة الأولتراس الداعمة للفريق رغم الأزمة التي حدثت بين لاعبي القلعة الحمراء والجماهير في المران.

المران الخاص بالأهلي ألغي مساء اليوم الثلاثاء بسبب دخول بعض أفراد مجموعة الأولتراس وحدثت احتكاكات لفظية بينهم واللاعبين.

وتأخر خروج أغلب لاعبي الأهلي في ظل تواجد عدد كبير من المجموعة حول مقر النادي بعد إلغاء المران.

لكن أبو تريكة خرج من البوابة الخاصة بالنادي بشكل طبيعي، وتلقى تحية من المجموعة وتدعيم استثنائي له.

وقرر بعض لاعبي الأهلي ترك سياراتهم الخاصة ومغادرة النادي بصورة جماعية في عدد أقل من السيارات.