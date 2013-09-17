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الكوميدي المغربي جاد المالح ينتظر طفلاً من ابنة أميرة موناكو

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الكوميدي المغربي جاد المالح ينتظر طفلاً من ابنة أميرة موناكو الكوميدي المغربي جاد المالح ينتظر طفلاً من ابنة أميرة موناكو

من المتوقع أن تعقد شارلوت كاسيراغي، ابنة الأميرة كارولين دوموناكو، قرانها على خطيبها الفنان الكوميدي المغربي العالمي جاد المالح، في 14 من الشهر الجاري.
ويبدو أن شالوت تنتظر طفلاً من النجم المغربي، إذ ظهرت شارلوت كاسيراغي، في صور حفل زفاف شقيقها أندريا كاسيراغي على الوارثة الكولومبية الثرية تاتيانا سانتو دومينغو، وعلامات الحمل بادية عليها، حسب ما تناقلته تقارير صحافية فرنسية.
واختيار التاريخ لم يأت بمحض الصدفة إذا يصادف الذكرى 30 لوفاة جدة شارلوت، الأميرة غراس كيلي، نجمة هوليوود السابقة.

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