جو أشقر ينتهي من تسجيل "يا وطني"

كتب : هشام أمين الثلاثاء 17-09-2013 18:37

انتهى المطرب اللبناني جو أشقر من تسجي أغنية "يا وطني"، تغنّى فيها جو أشقر بوطنه لبنان، من كلمات سمير نخلة، وألحان جو أشقر، وتوزيع ميشال فاضل، وتسجيل إستديو روجيه أبي عقل.

عبّر جو، عن قناعته بأهميّة ابتعاد الفنّانين عن التصاريح السياسيّة وعن التموضع تحت عباءات الفئات والمجموعات والأحزاب والزعماء وسواهم، إذ من شأن ذلك تعزيز الانقسام الحاصل بين الشعوب العربيّة، في وقت لم يعد للجمهور أيّ متنفسّ سوى الفنّ، وأضاف جو، لحنت "يا وطني" بنفسي، وهي ثالث تجربة لي في التلحين بعد أغنية "يا أمّي" التي أهديتها إلى والدتي، وإلى كلّ أمهات العالم، وأغنية "كنتِ بالسهرة" التي أطلقتها مؤخرا. وتابع: "وضعت إحساسي كلّه في هذه الأغنية الوطنية، وهي مهداة لكلّ الناس من دون تمييز، ولكلّ الأوطان والشعوب، فكلّ واحد منّا يحبّ وطنه، وعلينا أنّ نحبّ أوطاننا أكثر من زعمائنا، فالوطن أمانة سلّمنا إيّاها أسلافنا، وعلينا بالتالي تسليمها إلى الأجيال المقبلة".