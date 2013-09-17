أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

جو أشقر ينتهي من تسجيل "يا وطني"

Google+ Print
جو أشقر ينتهي من تسجيل "يا وطني" جو أشقر ينتهي من تسجيل "يا وطني"

كتب : هشام أمين الثلاثاء 17-09-2013 18:37

انتهى المطرب اللبناني جو أشقر من تسجي أغنية "يا وطني"، تغنّى فيها جو أشقر بوطنه لبنان، من كلمات سمير نخلة، وألحان جو أشقر، وتوزيع ميشال فاضل، وتسجيل إستديو روجيه أبي عقل.

عبّر جو، عن قناعته بأهميّة ابتعاد الفنّانين عن التصاريح السياسيّة وعن التموضع تحت عباءات الفئات والمجموعات والأحزاب والزعماء وسواهم، إذ من شأن ذلك تعزيز الانقسام الحاصل بين الشعوب العربيّة، في وقت لم يعد للجمهور أيّ متنفسّ سوى الفنّ، وأضاف جو، لحنت "يا وطني" بنفسي، وهي ثالث تجربة لي في التلحين بعد أغنية "يا أمّي" التي أهديتها إلى والدتي، وإلى كلّ أمهات العالم، وأغنية "كنتِ بالسهرة" التي أطلقتها مؤخرا. وتابع: "وضعت إحساسي كلّه في هذه الأغنية الوطنية، وهي مهداة لكلّ الناس من دون تمييز، ولكلّ الأوطان والشعوب، فكلّ واحد منّا يحبّ وطنه، وعلينا أنّ نحبّ أوطاننا أكثر من زعمائنا، فالوطن أمانة سلّمنا إيّاها أسلافنا، وعلينا بالتالي تسليمها إلى الأجيال المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة