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إطلالة خريف/ شتاء 2013 من Make Up For Ever

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إطلالة خريف/ شتاء 2013 من Make Up For Ever إطلالة خريف/ شتاء 2013 من Make Up For Ever

تطلق Make Up For Ever لخريف/ شتاء 2013 مجموعة انثوية عصرية وحصرية: Blue Sepia.
احصلي على إطلالة Blue Sepia مع المنتجات الأساسية الحصرية:

لوحة ظلال العيون Blue Sepia :تزامناً مع موضة خريف- شتاء 2013، إن لوحة ظلال العيون Blue Sepia هي من أساسيات المكياج لهذا الموسم، إذ تتكون من 8 ظلال أساسية وهي 5 ظلال نابضة بالحياة من اللون البني، اللون الزهري الفاتح اللامع والأسود بالاضافة الى الأزرق البترولي.
Aqua Linerمحدد العيون: محدد العيون السائل عالي الدقة والمضاد للماء، والذي برز بظهوره اللافت على منصات عروض الأزياء العالمية. متوفر الآن باللون الأزرق البترولي، تدوم صبغاته المركزة طوال اليوم والليل لإطلالة مثالية ونتيجة ثابتة.
الرموش الاصطناعية Blue Sepia : الرموش الاصطناعية هي اللمسة النهائية وراء تحقيق تلك الإطلالة الجذابة والمتألقة للعيون.

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سيدتي