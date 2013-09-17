الأهلي يحسم صفقة مؤمن زكريا

حسم الأهلي التعاقد مع مؤمن زكريا المهاجم القادم من إنبي، وذلك بحسب ما أعلنه هادي خشبة منسق لجنة الكرة بالقلعة الحمراء.

لم يفصح هادي خشبة عن قيمة الصفقة، لكنه أكد أن اللاعب سيوقع للنادي الأحمر مساء يوم الثلاثاء في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وكان اللاعب قد كشف عن قراره بالاستغناء عن مستحقاته المتأخرة لدى نادي إنبي، والتي تقدر بـ600 ألف جنيه مقابل الانتقال للأهلي.

وبذلك ينضم اللاعب صاحب الـ25 عاما لخط هجوم الأهلي، بجوار عماد متعب والسيد حمدي وأحمد عبد الظاهر ودومينيك دا سيلفا.

صفقة المهاجم تأتي لتعويض رحيل محمد ناجي جدو من الأهلي هذا الصيف إلى هال سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم.