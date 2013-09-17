يسرا لـ"الوطن": اعتذرت عن "عصر الحريم" لأتفرغ لـ"الخديوي"

أعيش إحدى أفضل فترات حياتي الفنية.. و"الخديوي" عمل قومي سيكون مهما في تاريخ الدراما العربية

كتب : وفاء بكر الثلاثاء 17-09-2013 15:36

أكدت النجمة يسرا أنها تعيش إحدى أفضل فترات حياتها الفنية، بسبب سعادتها بمسلسلها الجديد "الخديوي" الذي تقوم ببطولته.

وكانت يسرا تعاقدت مع المخرجة إيناس الدغيدي على بطولة مسلسل "عصر الحريم"، لكنها اعتذرت بعدما قررت الدغيدي الدخول بالمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، نظرا لاستحالة تواجدها في مسلسلين كل منهما يحتاج إلى جهد وتركيز عالٍ، لذلك اعتذرت عن "عصر الحريم".

وأضافت يسرا في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "(الخديوي) كسيناريو ودور أبهرني منذ قراءتي للمشهد الأول، وسيراني جمهوري فيه بشكل ودور مختلفين، وأعتقد أنه سيكون بصمة مميزة في حياتي الفنية، خاصة أن نخبة كبيرة من النجوم من عدة دول عربية تشارك في بطولته، لذلك أرى أنه عمل قومي وسيكون مهما في تاريخ الدراما العربية".