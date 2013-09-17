أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

يسرا لـ"الوطن": اعتذرت عن "عصر الحريم" لأتفرغ لـ"الخديوي"

Google+ Print
يسرا لـ"الوطن": اعتذرت عن "عصر الحريم" لأتفرغ لـ"الخديوي" يسرا لـ"الوطن": اعتذرت عن "عصر الحريم" لأتفرغ لـ"الخديوي"
أعيش إحدى أفضل فترات حياتي الفنية.. و"الخديوي" عمل قومي سيكون مهما في تاريخ الدراما العربية

كتب : وفاء بكر الثلاثاء 17-09-2013 15:36

أكدت النجمة يسرا أنها تعيش إحدى أفضل فترات حياتها الفنية، بسبب سعادتها بمسلسلها الجديد "الخديوي" الذي تقوم ببطولته.

وكانت يسرا تعاقدت مع المخرجة إيناس الدغيدي على بطولة مسلسل "عصر الحريم"، لكنها اعتذرت بعدما قررت الدغيدي الدخول بالمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، نظرا لاستحالة تواجدها في مسلسلين كل منهما يحتاج إلى جهد وتركيز عالٍ، لذلك اعتذرت عن "عصر الحريم".

وأضافت يسرا في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "(الخديوي) كسيناريو ودور أبهرني منذ قراءتي للمشهد الأول، وسيراني جمهوري فيه بشكل ودور مختلفين، وأعتقد أنه سيكون بصمة مميزة في حياتي الفنية، خاصة أن نخبة كبيرة من النجوم من عدة دول عربية تشارك في بطولته، لذلك أرى أنه عمل قومي وسيكون مهما في تاريخ الدراما العربية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة