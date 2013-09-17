وائل جمعة يتحدث مع الأولتراس: نحن كيان واحد.. ولكن

حرص وائل جمعة قائد الأهلي على التحدث مع أفراد من مجموعة أولتراس أهلاوي بعد الأزمة التي نشبت مساء يوم الثلاثاء.

مران الأهلي ألغي بعد دخول الأولتراس للمدرجات، وحدوث ما أدى لتوجيه الجماهير للهتافات المناهضة للاعبين.

وخرج جمعة من بوابة النادي حيث يتجمع بعض أفراد الأولتراس، وتبادل معهم النقاش.

وكان مفاد حديث جمعة مع الأولتراس أن اللاعبين غاضبين من توجيه المجموعة للسباب لهم بالأم والأب في بعض الأحداث السابقة.

وأكد جمعة أن اللاعبين يتمنون عودة الجماهير للمدرجات وأن الأولتراس واللاعبين كيان واحد لا يجب أن يتجزأ.

وطلب جمعة من المجموعة ألا تهتف باسم أي لاعب سواء بالسلب أو الإيجاب، وتشجيع الكيان نفسه.