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أولتراس أهلاوي يُهاجم لاعبي الفريق بسبب تجاهُلهم له أثناء المران

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أولتراس أهلاوي يُهاجم لاعبي الفريق بسبب تجاهُلهم له أثناء المران أولتراس أهلاوي يُهاجم لاعبي الفريق بسبب تجاهُلهم له أثناء المران

أولتراس أهلاوي – أرشيفية

هاجم أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي اللاعبين والجهاز الفني للفريق ، مما أدى إلى إلغاء مران اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايراتس ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحد أعضاء الاولتراس أن أعضاء الرابطة تواجدت داخل ملعب مختار التتش منذ الرابعة والنصف وقد حاولوا تحية اللاعبين فور نزولهم للمشاركة بالمران إلا أن اللاعبين تجاوبوا بفتور وردوا التحية من بعيد مما جعل الجماهير تصمت بالمدرجات.

وقد تحرك بعضهم خارجًا من الملعب فى صمت بينما قام جزء من الجماهير بتوجيه سيل من السباب إلى اللاعبين بشتائم متتالية ، وهو ما دفع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إلى إلغاء المران ومطالبة اللاعبين بالتوجه إلى داخل غرف الملابس.

يذكر أن الإتحاد الإفريقى كان قد فرض عقوبات على الأهلى بإقامة مباراتين على أرضه بدون جمهور بسبب الإنفلات الجماهيرى الذى حدث فى مباراة ليوبارد بالجونة.

 

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