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وسام هلال، بريتني سبيرز و ميكي ماوس "الشرير" في هوليوود

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وسام هلال، بريتني سبيرز و ميكي ماوس "الشرير" في هوليوود وسام هلال، بريتني سبيرز و ميكي ماوس "الشرير" في هوليوود

ارتدى الفنان العربي الشاب الصاعد إلى العالمية "وسام هلال" تي شيرت من مجموعة والت ديزني الجديدة التي تحمل صورة "ميكي ماوس الشرير" التي أثارت الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد ارتداء نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز قطعة من المجموعة في أغنيتها المصورة "I wanna go"

حيث كانت بريتني السباقة في الترويج لهذه الموضة الجديدة التي تظهر الجانب الشرير من الشخصية الأكثر براءة وطفولية لتظهرها على شكل رأس هيكل عظمي .

يذكر أنا وسام هلال قد التقى النجمة العالمية بريتني سبيرز خلال زيارتها إلى إمارة أبو ظبي لإحياء حفلها الأول في الشرق الأوسط هناك.

ارتدى وسام تي شيرت ميكي ماوس في كليب أغنيته المصورة الأولى التي أطلقها منذ مده قصيرة "Single" حيث يظهر ميكي ماوس في أول الكليب على التي شيرت مغمض العينين باستثناء عين واحده تبصر قليلا.

يذكر أنه يقوم بتسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "I want you to know" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة المصورة The last goodbye في كاليفورنيا مع شركه بي تي إنترتينمنت، و التي مازلت تعرض على معظم القنوات العربية والغربية، وسيتم تنفيذ الأغنية والمكساج في استوديوهات "براين تود" في هوليوود \ كاليفورنيا و سيتم تصوير الفيديو كليب هناك أيضاً.

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