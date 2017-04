الرعب يسيطر على شباك التذاكر في أميركا

هذا الأسبوع عاد فيلم The Smurfs 2 الى المرتبة الأولى حيث حصد مبلغ 17.6 مليون دولار وشكّل دخول الفيلم الكوري جنوبي The Face Reader في المرتبة الثانية مفاجأة حيث جمع 15 مليون دولار. المرتبة الثالثة شهدت تراجع فيلم White House Down مع 13 مليون دولار وعاد Planes الى المرتبة الرابعة مع 10.7 مليون دولار والمرتبة الخامسة شهدت دخول فيلم Riddick الذي حصد 9.6 مليون دولار.

في أميركا الرعب كان سيّد الموقف حيث دخل فيلم Insidious Chapter 2 مباشرة في المرتبة الأولى مع 40.2 مليون دولار متفوّقاً بذلك على فيلم الممثل Robert De Niro الجديد The Family الذي حصد 14 مليون دولار فقط. وتراجع فيلم Riddick الى المرتبة الثالثة حيث جمع مبلغ 6.8 مليون دولار، كما تراجع أيضاً فيلما Lee Daniels' The Butler و We’re The Millers الى المرتبة الرابعة والخامسة فجمع الأول 5.5 مليون دولار والثاني 5.4 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل ثلاثة أفلام في المراتب الثلاثة الأولى فاحتل فيلم Getaway المرتبة الأولى مع 43804 مشاهد، وفيلم Planes المرتبة الثانية مع 33225 مشاهد وفيلم Percy Jackson: Sea of Monsters المرتبة الثالثة حيث شاهده 28466 شخص. وتراجع فيلم We’re The Millers من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 19909 مشاهد والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم Riddick الذي احتل المرتبة الخامسة مع 16771 مشاهد.