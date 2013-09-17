العادات الصحية تؤثر على صحة الشعر

صحة الشعر لا تتأثر فقط بالكريمات والزيوت الشامبوهات كما تعتقد بعض النساء، بل إن هناك عوامل كثيرة مؤثرة فى صحة الشعر، كما قال الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى أن كل امرأة يجب تتابع وتراقب نمو شعرها وطبيعته ومدى كثافته وما إذا كان يتعرض للتقصف الدائم أو التساقط المستمر مع الضعف واللون الباهت، وكذلك حدوث هزلان شديد فى بصيلاته فجأة، لأن هذه الأمور إذا حدثت بشكل مفاجئ وباغتت الفتاة فإنها علامات صريحة على مشكلات غذائية حقيقية.

أضاف المنيسى أن الشعر لا يمكن علاجه بالماسكات أو حمامات الكريم أو غيرها من العلاجات غير المتعمقة، إذا كان يعانى من مشكلة ما، ولكن لابد أن يشتمل العلاج على نظام يومى غذائى للمريضة.

وللشعر دلالات كثيرة أهمها أن ضعفه يدل على نقص شديد فى السوائل المهمة، وتلفه السريع يعنى أن هناك مشكلة حقيقية فى نقص عناصر معينة تعمل على المحافظة على حالة الشعر جيدة، ودون إضعاف مباشر وسريع له، مشيرا إلى أن الحديد من أهم العناصر، لذا فإن الأنيميا تضعف الشعر ولايمكن تحسن حالته إلا بعد علاج الأنيميا.

كذلك فإن نقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة يؤثر على صحة الشعر ونموه وكثافته، لذلك لابد من تعويض هذه العناصر.