تناول الحديد وفيتامين "A" يمثل خطورة على مرضى الكبد

وقد اعتاد كثير من المصريين على تناول الفيتامينات دون الرجوع لطبيب، وهى كثيرا ما تؤدى إلى نتائج إيجابية على الصحة، إلا أنها قد تكون لها تأثير سلبى فى بعض الأحيان، وتسأل إحدى السيدات عن الأعراض الجانبية للحديد وفيتامين إيه.

أجاب الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، مشيرأ إلى ضرورة تناول الفيتامينات تحت إشراف طبيب متخصص، ولا يجب استعمالها إلا فى حالة الحاجة لها، وفى بعض الفئات العمرية مثل الأطفال والرضع والسيدات الحوامل، كما يحتاج الفيتامينات كذلك مرضى الأورام والسرطان الذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوى والإشعاعى ويحتاجون إلى جرعات من حامض الفوليك وفيتامين ب وبعض الأملاح المعدنية، مثل المنجنيز والفوليك أسيد وحامض الفوليك ومجموعة فيتامين ب نتيجة نقص هذه الفيتامينات نتيجة التعرض للعلاج الكيماوى والإشعاعى.

وهناك بعض المخاطر والمضاعفات التى يجب الانتباه إليها عند اخذ الفيتامينات بدون إشراف طبى خصوصا مرضى الكبد، حيث إن الحديد يترسب على الخلية الكبدية ويؤدى إلى فشل فى وظيفتها وتدهور حالة الكبد وكذلك فيتامين A له مضار كثيرة على الخلية الكبدية.

> وأشار هيكل إلى أن الاهتمام بالغذاء المتوازن أهم من تناول هذه الفيتامينات والأدوية، مع ضرورة تناول الخضروات الطازجة المتوافرة فى طبق السلاطة، وبما تحتويه من أملاح وفيتامينات ومعادن طبيعية، وكذلك تناول الفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن وهى أفضل من الأدوية والكيماويات التى تؤخذ بدون إشراف طبى.