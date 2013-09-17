وفاة لاعب رجبى شاب بعد تناوله أقراصا لحرق الدهون

توفى طالب ولاعب رجبى موهوب، يبلغ من العمر 18 عاما، بعد تناوله أقراصا ممنوعة لحرق الدهون.

فقد توفى كريس مابليتوفت، 18 عاما، بمنزله بعد ابتلاعه أقراص/دى أن إيه/ وهو تركيبة كيمائية تباع عن طريق الإنترنت، وتستخدم كطريقة سريعة، ولكنها خطرة للتخلص من الدهون والمساعدة على النحافة.

وعلى الرغم من أن هذه المادة السامة محظور استخدامها للإنسان، إلا أنها غير محظورة قانونيا لأنها تستخدم كمبيد حشرى.

> وكان كريس قد أنهى للتو دراسته الثانوية، بمدرسة هامبتون غربى لندن، وكان يعتزم دراسة إدارة الأعمال بالجامعة.

وكان كريس طالبا لامعا ونجم لفريق الرجبى بالمدرسة وفاز بكأس دورى المدارس العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن الصحف البريطانية قد نشرت أوائل العام الجارى وفاة طالبة طب تبلغ 23 عاما بعد تناولها سرا أيضا اقراص "دى أن ايه" مع أقراص مضادة للاكتئاب.