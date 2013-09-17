المؤتمر السنوى الرابع عشر لشعبة التجلط يطرح الجديد فى مجال البالونات الدوائية

يعقد المؤتمر السنوى الرابع عشر لشعبة التجلط ووقف النزف إحدى شعب جمعية القلب المصرية فى الفترة من 19 – 20 سبتمبر 2013، حيث يناقش المؤتمر 25 بحثاً موزعين على 9 جلسات، ويحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة القلب من مختلف كليات الطب المصرية، منهم. دكتور عادل الأتربى رئيس قسم القلب بطب عين شمس ورئيس الشعبة، ورئيس المؤتمر.دكتور أسامة سند أستاذ أمراض القلب بطب بنها ودكتور أشرف بدوى إستشارى أمراض القلب والأوعية الدموية ومقرر عام المؤتمر.

يعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية حيث سيعرض الجديد فى طرق تشخيص جلطات القلب الحادة وغير المكتملة، وكذا طرق العلاج المختلفة سواء عن طريق العقاقير المسيلة للدم ومضادات التجلط، وأيضاً الاستخدام الأمثل للقسطرة العلاجية، والمدة الزمنية التى يجب على المريض استعمال العقاقير المضادة للصفائح الدموية خلالها، حيث إن هذه الأدوية يجب الاستمرار فيها لفترات مختلفة طبقاً للتشخيص ولنوع الدعامة المستخدمة.

> كما سيطرح المؤتمر استخدام الأدوية المسيلة للدم فى مرضى البول السكرى، حيث إن هؤلاء المرضى يعانون أكثر من غيرهم من التجلطات وتختلف فاعلية الأدوية المسيلة عن غيرهم.

وتعقد جلسة هامة يعرض فيها الإرشادات الدولية الحديثة فى علاج جلطات الشريان التاجى الحادة وطرق تشخيص وعلاج الذبذبة الأذينية، وأيضاً كيفية علاج ومتابعة مرضى ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية والأدوية المختلفة المستخدمة.

ويناقش المؤتمر فى جلسة أخرى الدراسات العالمية الكبرى فى مجال البالونات الدوائية التى تستخدم فى حالات مختارة من ضيق الشرايين التاجية، وكذا استخدام سلك مخصوص يستطيع قياس الضغط قبل وبعد ضيق الشريان التاجى لبيان احتياجه للتوسيع وتثبيت دعامة من عدمه.

كما سيعرض المؤتمر الأدوية الحديثة فى مجال منع الجلطات، وكيفية حساب الجرعات والمدة الزمنية، حتى تتحقق أقصى فائدة للمريض مع الإقلال من احتمالية النزيف، وأحدث الأدوية المستخدمة فى علاج ارتفاع ضغط الدم، خاصة تلك التى تحتوى على ثلاثة مواد فعالة مختلفة مما يضمن الوصول للهدف المرجو من العلاج مع عدم حدوث أعراض جانبية، والتى قد تحدث فى حالة استخدام جرعات مرتفعة من عقار واحد فقط.