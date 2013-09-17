زعزوع يعرب عن أمله في رفع حظر السفر الروسي إلى مصر بأقرب وقت

أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن أمله في أن تقدم الحكومة الروسية بوادر إيجابية لرفع حظر السفر إلى مصر أو استثناء مناطق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من قرار الحظر على أقل تقدير.

وذكر بيان لوزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير عقد لقاءات مع الكسندر رادكوف رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية وعدد من ممثلي القطاع السياحي الحكومي الروسي بحضور السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة وناهد نظمى مدير المكتب السياحي بموسكو وأعضاء الوفد المصري المرافق.

وأكد وزير السياحة على أن المناطق السياحية فى مصر تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا، وعرض مقترحا بقيام الجانب الروسي بإرسال خبراء أمن لتفقد استقرار الأوضاع بالمناطق السياحية على الواقع.

وأشار زعزوع إلى لقائه بالسفير الروسي بالقاهرة، حيث تم استعراض موضوع التأمين على السائحين الروس وسرعة الإجلاء الطبي لهم فى حالة وقوع حوادث، علاوة على أنه سيتم وبالتنسيق من خلال المكتب السياحي بموسكو لاستحداث برامج سياحية لطلبة المدارس والشباب فى روسيا وأيضا لتنشيط السياحة الدينية فى مصر من خلال برنامج مسار العائلة المقدسة.

> ومن جانبه، قال رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية الكسندر رادكوف، إن مصر شريك سياحي أساسي ومقصد سياحي مفضل لدى الروس سواء فى الصيف أو الشتاء، وهى تحتل المرتبة الثانية كأكثر المقاصد تفضيلا بعد تركيا،.. لافتا إلى أن الروس سيستمرون في زيارة مصر بعد ضمان استقرار الأوضاع فى مناطقها السياحية، خاصة وأنها مقصد ليس له بديل بكل ما يتميز به من منتجات وقرب المسافة والأسعار الملائمة.

وأكد رادكوف أهمية الحفاظ على جودة الخدمات السياحية عند عودة الأعمال، مشيرا إلى علمه بأن بعض وسائل الإعلام تقوم بتضخيم الأحداث ونقل صورة غير صحيحة عما يحدث فى مصر، ورحب بالتنسيق مع المكتب السياحي المصري بموسكو لدعوة ممثلي وسائل الإعلام التي تعتمد الموضوعية فى نقلها للأحداث.

وشدد رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية على معرفته التامة بأن الاستقرار الاقتصادي فى مصر يعتمد على السياحة بالدرجة الأولى.

والتقى وزيرا السياحة والخارجية بوزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، حيث تم مناقشة الوضع الراهن بالشرق الأوسط وأهمية رفع حظر سفر السائحين الروس إلى مصر، وأكد زعزوع على أن المؤشرات طيبة للغاية فيما يتعلق بتخفيف حدة تحذير السفر إلى مصر أو رفعه تماما فى أسرع وقت، بناء على قيام خبراء أمنين بزيارة المناطق السياحية فى مصر، ونقل تقرير إيجابي عن الوضع الحالي بها.

وأكد وزير السياحة هشام زعزوع في مؤتمر صحفي وخلال عدد من اللقاءات مع الصحف الروسية وقناة “روسيا اليوم” أن ما حدث فى 30 يونيو الماضي هو ثورة حقيقية قام بها أكثر من 30 مليون مصري، وأن ما يحدث فى مصر هو شأن مصري، وليس للسائحين أى علاقة به ولم ولن يمسهم أى سوء، وكافة الأطراف المصرية ترحب بضيوفها.

وأضاف أنه تم تشديد كافة الإجراءات الأمنية بالمناطق السياحية لضمان سلامة وأمن سائحيها، موضحا عدم وجود أية تظاهرات بهذه المناطق، كما أنها ستقل تدريجيا بالقاهرة، مشيرا إلى أن المسار السياسي الديمقراطي وخارطة الطريق المستقبلية ستتضمنان كافة الأطراف الراغبة فعليا فى المشاركة.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على تقديم برامج سياحية جديدة للتعريف بالتاريخ والثقافة المصرية، وفى نفس الوقت الاستمتاع برحلة نيلية ورحلات السفاري وبرامج السياحة الدينية، وتتبع المسار التاريخي العائلة المقدسة بمصر، وبرامج أخرى تستهدف شرائح طلبة المدارس والشباب.

وأكد زعزوع على دعم الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة السياحة – لشركات السياحة الأجنبية، وخاصة الروسية من خلال الاستمرار فى برامج الدعاية المشتركة وتنظيم رحلات تعريفية مكثفة للإعلاميين المتخصصين ومنظمي الرحلات، مشيراً إلى أنه تم منذ يومين تنفيذ رحلة تعريفية لعدد 220 وكيلا سياحيا روسيا لأحد كبار منظمي الرحلات الروس فى الغردقة.

وأضاف أنه سيتم الاستمرار فى برنامج تحفيز الطيران العارض بصيغة أكثر ملائمة للأوضاع الحالية، ومن خلال المكاتب السياحية الخارجية سيتم العمل على تنفيذ حملة علاقات عامة وحملة ترويجية تعتمد على الإعلانات الخارجية، بالإضافة إلى الإعداد لأحداث تنشيطية ضخمة وأنشطة احتفالية على مدار العام وفى مختلف الأماكن السياحية.

دعوة لزيارة مصر

> ووجه وزير السياحة الدعوة للسياح الروس للعودة لزيارة مصر- لمن اعتاد منهم زيارتها- والترحيب بمن لم يسبق له زيارة مصر في ضوء تحسن الوضع الأمنى فى البلاد، مؤكدا أن المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر كالغردقة وشرم الشيخ آمنة تماماً وبعيدة عن أية اضطرابات وتخرج عن نطاق حظر التجول الذي يتم تطبيقه في باقي أنحاء الجمهورية وتم تقليص ساعاته مؤخرا.

كما عقد زعزوع – خلال زيارته الحالية إلى موسكو – عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات الروس العاملين إلى مصر حيث تم استعراض وضع الحركة السياحية الحالي.

> وأعربت شركة TransAero الروسية للطيران عن استئنافها لرحلاتها إلى المقصد المصري منذ أمس برحلة كاملة العدد إلى شرم الشيخ ضمن 3 رحلات أسبوعية ومثلهم إلى الغردقة من موسكو، كما ستقوم بتشغيل 6 رحلات طيران إلى شرم الشيخ والغردقة من سان بطرسبرج، وتعد الشركة ثانى ناقل جوى بعد مصر للطيران من حيث حجم الحركة والأعمال.

وبحث وزير السياحة سبل التعاون لدعم استمرار الشركة فى تسيير رحلاتها إلى مصر، كما التقى برئيس شركة Pegas Touristic والتي قامت بإرسال 220 من وكلائها السياحيين إلى الغردقة فى بداية هذا الأسبوع. وأفاد رئيس الشركة بأنه سيتم زيادة رحلتين للشركة إلى شرم الشيخ لتصبح 30 رحلة أسبوعيا، ويتم زيادتها حتى منتصف أكتوبر القادم .

كما عرضت شركات Coral Travel, Tui-Mos Travel, Intourist Tour Travel, Biblo Globus Tour Travel حجم أعمالها وخططها المستقبلية إلى مصر فى ضوء رفع حظر السفر الصادر عن الخارجية الروسية.. وتم بحث سبل التعاون المشترك ومقترحات الدعم لاستمرار تلك الشركات فى أعمالها إلى مصر. باعتبارها مقصدا رئيسيا لديها.

أ ش أ