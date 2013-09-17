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إحالة 13 طبيبًا و18 ممرضًا وإداريًا بمستشفى القنطرة المركزي والوحدة الصحية إلى التحقيق

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إحالة 13 طبيبًا و18 ممرضًا وإداريًا بمستشفى القنطرة المركزي والوحدة الصحية إلى التحقيق إحالة 13 طبيبًا و18 ممرضًا وإداريًا بمستشفى القنطرة المركزي والوحدة الصحية إلى التحقيق

كتب : إنجي هيبة الثلاثاء 17-09-2013 17:01

أعلن المهندس عبدالله الزغبي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه في إطار توجيهات اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، بشان التصدي بكل حسم لأي صورة من صور الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطن، وخاصة تعليماته بشأن تكثيف الاهتمام بالمنشآت الصحية ومتابعة رفع مستوى الأداء في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المواطنين باعتبار أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن، وبعد قيام لجنة مشكلة من إدارة التفتيش المالي والإداري وخدمة المواطنين بمركز ومدينة القنطرة شرق، والتي قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى المركزي والمركز الطبي، حيث أسفرت أعمال اللجنة وتقاريرها الميدانية عن غياب 5 أطباء و4 من هيئة التمريض بالمستشفى المركزي، وغياب طبيبين من قوة المركز الطبي وعددها الأصلي 3 أطباء وغياب 4 من الموظفين الإداريين، وذلك يوم الاثنين 9 سبتمبر، وغياب 3 أطباء وواحد فني معمل و9 من الموظفين الإداريين بالوحدة الصحية بقرية جلبانة، يوم الاثنين 16 سبتمبر، فقد تم إخطار الدكتور هشام الشناوي، مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، وإحالة المذكورين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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