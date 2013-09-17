أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محاضرات في الصحة النفسية والجسدية

Google+ Print
محاضرات في الصحة النفسية والجسدية محاضرات في الصحة النفسية والجسدية

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تنظم الأنشطة الشبابية بمكتب رعاية الشباب بمحافظة الطائف برنامجا شبابيا رياضيا تحت شعار (الصحة تاج ماذا تحتاج)، وذلك لتوعية الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.ويحاكي البرنامج أهمية الصحة وكيفية المحافظة عليها والاستفادة من جهود المهتمين بهذا المجال والممارسين لتوعية صحة الشباب ويستهدف مابين السابعة عشر حتى الثانية والعشرين من العمر، حيث ستقدم ثلاث محاضرات في الصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة الاجتماعية وبمشاركة عدد من الأطباء والأخصائيين في المجال التثقيف الصحي من مركز الرعاية النفسية بمستشفى الأمير منصور وهيئة الهلال الأحمر. ويصاحب هذه البرامج أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية