محاضرات في الصحة النفسية والجسدية

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تنظم الأنشطة الشبابية بمكتب رعاية الشباب بمحافظة الطائف برنامجا شبابيا رياضيا تحت شعار (الصحة تاج ماذا تحتاج)، وذلك لتوعية الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.ويحاكي البرنامج أهمية الصحة وكيفية المحافظة عليها والاستفادة من جهود المهتمين بهذا المجال والممارسين لتوعية صحة الشباب ويستهدف مابين السابعة عشر حتى الثانية والعشرين من العمر، حيث ستقدم ثلاث محاضرات في الصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة الاجتماعية وبمشاركة عدد من الأطباء والأخصائيين في المجال التثقيف الصحي من مركز الرعاية النفسية بمستشفى الأمير منصور وهيئة الهلال الأحمر. ويصاحب هذه البرامج أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية.