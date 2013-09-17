التدخين السلبى المتكرر يؤدى إلى الإصابة بالجلطات القلبية

تتوالى الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة لرصد مخاطر التدخين، حيث أصدر الاتحاد الدولى لمكافحة التدخين دراسة جديدة، أكدت أن التدخين السلبى يؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية بجسم الإنسان.

وأشار الباحثون فى دراستهم، والتى أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية أن التدخين السلبى يؤدى إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل من كميات الدم التى يضخها القلب إلى أعضاء الجسم المختلفة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان.

> وتشير الدراسة إلى أن التدخين السلبى يؤدى مع تكراره إلى حدوث انسداد فى الشرايين أو ضيق بها، كما يؤدى حدوث الجلطات القلبية.

ويقول العلماء المهتمون بمجال الصحة القلبية الوعائية إن البعض يكتفى بعدم التدخين، ولا يهتم بخطورة التدخين السلبى على القلب والأوعية الدموية.

> ويعتبر التدخين أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بما يقرب من 44 نوعا من أنواع السرطان، وهو السبب الرئيسى فى الإصابة بسرطان الفم والفك.

يذكر أن الاتحاد الدولى لمكافحة التدخين هى مؤسسة دولية معنية بالوقاية عن التدخين، كما تقوم بدراسة مخاطر التدخين على صحة الإنسان، وتسعى عن طريق الأبحاث العلمية الحديثة إلى إيجاد وسائل متطورة وحديثة للإقلاع عن التدخين، من خلال برامج متطورة.