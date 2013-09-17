غدًا.. "حريات المحامين" بالبحيرة تنظم وقفة للتنديد باعتداء المحافظ على عامل نظافة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 16 دقيقة

تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين بمحافظة البحيرة، غدًا، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة بمدينة دمنهور، للتنديد باعتداء اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، لـ"الوطن"، إن تصرف المحافظ اتجاه عامل النظافة أمر غير مقبول ومرفوض كلية، لأنه لا يليق بمحافظ أن يأتي مثل هذا السلوك غير المسؤول.

وأشار خطاب إلى أنه من خلال الوقفة التي تحمل عنوان "نرفض إهانة المواطن البحراوي"، يؤكد تصديه لكل ما يتنافى مع مبادئ ومطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، من حيث الكرامة الإنسانية التي يجب أن يحافظ عليها، مضيفًا أن عامل النظافة المعتدى عليه لابد أن يحصل على حقه، مشددًا على عدم إهانة أي مواطن بحراوي من أي مسؤول.