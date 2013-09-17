أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط شبكة إليكترونية للتجسس والاتصالات داخل سيارة نقل فى طريقها إلى سيناء

  • 14
Google+ Print
ضبط شبكة إليكترونية للتجسس والاتصالات داخل سيارة نقل فى طريقها إلى سيناء ضبط شبكة إليكترونية للتجسس والاتصالات داخل سيارة نقل فى طريقها إلى سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بالاسماعيلية  من ضبط   اتصالات وتجسس اليكترونية داخل سيارة نقل قبل عبورها على معدية القنطرة بالاسماعيلية فى طريقها الى سيناء .

وقال مصدر أمنى إنه يعتقد أن تلك المعدات فى طريقها الى الجهاديين فى سيناء وأن قوات الشرطة والجيش تحفظت على المعدات وبدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات نقلها ومصدرها والحهة التى تذهب اليها تم القى القبض على سائق السيارة وتم التحفظ عليه .

وقا ل المصدر إن السيارة تنقل10محطات ثابت للاتصالات و500جهاز اتصال لاسلكى و38محطة تقوية داخل 10كراتين فى سيارة تابعة لشركة شحن وبدأت جهات سياديوة التحقيق بالواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه