ضبط شبكة إليكترونية للتجسس والاتصالات داخل سيارة نقل فى طريقها إلى سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بالاسماعيلية من ضبط شبكة اتصالات وتجسس اليكترونية داخل سيارة نقل قبل عبورها على معدية القنطرة بالاسماعيلية فى طريقها الى سيناء .

وقال مصدر أمنى إنه يعتقد أن تلك المعدات فى طريقها الى الجهاديين فى سيناء وأن قوات الشرطة والجيش تحفظت على المعدات وبدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات نقلها ومصدرها والحهة التى تذهب اليها تم القى القبض على سائق السيارة وتم التحفظ عليه .

وقا ل المصدر إن السيارة تنقل10محطات ثابت للاتصالات و500جهاز اتصال لاسلكى و38محطة تقوية داخل 10كراتين فى سيارة تابعة لشركة شحن وبدأت جهات سياديوة التحقيق بالواقعة .