"الأوزون" يساعد على الشفاء من أمراض الشرايين الدموية والانزلاق الغضروفى

تطور العلاج بالأوزون بشكل كبير مؤخرا، ويسمى بالأكسجين المنشط يمثل كيميائيا ب"أ 3” أى أنه الأكسجين النقى ولكن جزيئه يحتوى على ثلاث ذرات من الأكسجين بدلا من ذرتين فقط فى الأكسجين الذى نستنشقه على الأرض.

قال الدكتور نبيل موصوف استشارى المعالجة بالأوزون بمستشفيات القوات المسلحة والبحرية المصرية، إن الأوزون هو علاج آمن وفعال وتعتبر مصر هى الرائدة فى مجال العلاج بالأوزون على مستوى العالم، رغم حداثة عهدها فى العلاج نظرة لكثرة الأبحاث العلمية وأحد أنواع الطب التكميلى ويسير جنبا إلى جنب الطب الحديث، لافتا إلى أن العلاج بالأوزون أفاد فى علاج العديد من الأمراض منها حالات الانزلاق الغضروفى وأمراض الشرايين ومضاعفات السكر كالقدم السكرى والحروق.

أكد موصوف فى تصريح لـ"اليوم السابع" على نجاح استخدامات علاج الأوزون هى مشاكل الشرايين وضعف الدورة الدموية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ألف حالة تم معالجتها بالأوزون فى حالات الانزلاق الغضروفى، وأنه يحدث تحسن فى 80% من الحالات و20%لم يحدث معهم استجابة نتيجة لبعض الحالات التى يكون فيها الانزلاق الغضروفى ضاغط على العصب أو التدخل الجراحى.

أوضح موصوف أن علاج القدم السكرى يجب أن تكون تحت أيدى خبير متخصص بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الجراحيين لتنظيف القدم، ثم أطباء باطنة حتى يتم تظبيط نسبة السكر فى الدم ثم يأتى خبير العلاج بالأوزون، لافتا إلى إجراء بعض الأبحاث بالتعاون مع القوات البحرية المصرية فى علاج القدم السكرى مع الأكسجين تحت ضغط، وأثبتت أن 70%من الحالات تستجيب للعلاج وتقلل من احتمال بتر القدم.

واستكمل حديثه بأن العلاج بالأوزون من أفضل العلاجات الرائعة لحالات الحروق الشديدة، وأثبت فاعلية إنقاذ حالات كثيرة من الحروق الشديدة.

> وأشار إلى أن العلاج بالأوزون يستخدم أيضا فى علاج الرياضيين ويزيد من كفائتهم الكمية والكيفية، وهو ليس منشطا محرما ويكمن استخدامه بالطريقة المناسبة، موضحا أنه تم استخدامه قبل ذلك فى مصر بفريق ألعاب القوى.