«السكنية» توزع بطاقات القرعة لـ 276 قسيمة حكومية في «الخيران القائم» 22 و23 الجاري

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في منطقة «الخيران القائم» وتشتمل على 276 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 14 يناير 2002 وذلك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس ان الثلاثاء المقبل 24 الجاري سيكون موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط، فيما ستجري عملية القرعة يوم الأحد 29 الجاري.
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة الى الحضور شخصيا الى مبناها في منطقة جنوب السرة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وشهادة راتب حديثة لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأضافت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال الأسماء التي تليه في التخصيص ولن يتم ادراجه في الدفعات القادمة الا بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
كما طلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء:
- احمد حيدر علي حيدر الحلاق
- نافل مساعد نافل الفقعان
- صلاح سند خلف العنزي
- جراح راشد محمد عبدالله
- حمد فلاح فهد الهملان
- خالد جاسم محمد المزيدي
- ناصر نايف صدام الشمري
- سعود مبارك محمد المشوط
- علي عبدالوهاب عبدالله بحروه
- فيصل حمد مروي العدواني
- حسن ناصر هويج العجمي
- جمال محمد علي حسن صادق
- رائد عبدالرزاق محمد العطار
- أسامة احمد عبدالوهاب الرقم
- أنور يوسف عباس صرخوه
- عادل خالد راشد الرشدان
- جاسم محمد احمد كمال
- عمار عبدالمحسن سلمان بوحمد
- هادي عبدالله حربي اللميع
- احمد عبدالله محمد عبدالعزيز
- سامي جواد مبارك حبيب
- علي سلمان محمد الهدهود
- محمد عبدالصمد محمد شموه
- حسن منصور حسن القلاف
- طارق عبدالرحمن محمد اللهو
- ابراهيم عبدالخالق علي البناي
- فيصل مساعد محمد الرويح
- عبدالله علي محمد القبندي
- هيثم يوسف عبدالنبي صفر
- علي محمد عبدالله الحمود
- حمود علي محسن العجمي
- منصور عبدالله مناحي المطيري
- احمد حسين علي غلوم
- محمد محمود عباس دكسن
- مشعل عبدالله عبدالعزيز الهولي
- مشعل خلف ابراهيم خلف
- عباس يوسف احمد البلوشي
- قيس حسن علي عبدالرحيم
- فراج مبارك محمد المشوط
- عبدالله عبدالرحمن محمد الفهد
- عبدالله شافي فهد بوعجيم
- مشعل حمد سليمان الديكان
- احمد يوسف بدر المطوع
- مبارك خميس مبارك العجمي
- جمال حمود عجيل العجيل
- ضيدان منيف عقاب عبدالرحمن
- امجد سعد عوض مرشد
- احمد محمد علي احمد المويل
- يوسف محمد جاسم المسكتي
- حسين علي حسين الكندري
- مشعل عبدالعزيز مطلق الشمري
- سليمان محمد سليمان امبيريك
- اسحاق مصطفى محمد اسحق
- أمين سميح ابراهيم القلاف
- ناصر احمد عبدالله بورخان
- فهد محمد عيسى علي الفيلكاوي
- جاسم محمد جاسم الدريع
- حيدر احمد حيدر علي
- يوسف شليل فالح العتيبي
- عبدالعزيز عبدالله مرزوق العجمي
- أنور خلف سطام الفهد
- حسام يوسف مبارك الدليمي
- علي احمد صالح الشخص
- نواف فالح حمد الشريم العازمي
- احمد عبدالكريم عبدالرضا محمد
- ضويحي سعود ضويحي السبيعي
- حمد مكراد عامر المحفوظ
- نواف عبدالله عبدالرحمن القناعي
- جمعان ابراهيم جمعان عباس
- ثامر عبدالرحمن حسين الخالدي
- طارق احمد ملا حسين التركيت
- علي هادي حمدان الحريجي
- خالد هاشم احمد العيدان
- سعد علي محمد جريب
- نورة فراج عبدالله السبيعي
- ابراهيم علي محمد عبدالرحمن
- عادل محمد عبدالله العنزي
- حسين محمد فالح العجمي
- الحميدي طماح مفرح السبيعي
- فالح محمد مبخوت الدوسري
- علي حمد محمد المري
- محمد عبدالوهاب يوسف الهويدي
- عثمان كليفيخ محمد الهاجري
- ناصر سند فالح المسعود
- راشد حسين علي بوعباس
- راشد حمد حسين الدوسري
- احمد جار الله مخلف العازمي
- عبدالله سعود عبدالعزيز الحقان
- عمار جواد جعفر ملا جمعة
- سامي موسى علي المتروك
- وديع محمد حسين عبدالله
- ناصر احمد ابراهيم النجدي
- خالد علي محمود الخليل
- عبدالرحيم يوسف عبدالرحيم بوكبر
- مسلم عبدالامير مكي طه
- علي حسين جابر الشمري
- عامر عمران عامر عبدالله
- عبدالله عباس عبدالعزيز الصفار
- مدوخ عيد مجعد المطيري
- فيصل داوي عجيل الشمري
- شافي منصور مبارك العجمي
- عادل جمعة عبدالله الشطي
- محمد جعفر عبدالله عبدالقادر
- مطلق مناحي مطلق رشدان
- احمد حسين احمد اشكناني
- عفاس عبدالهادي جابر علي
- ناهس فيصل مسفر العتيبي
- صلاح عبدالله محمد القطان
- عمران ناصر عمران العمران
- عادل جمعان محمد الحريتي
- زعل نايف نهار العنزي
- احمد ظاهر حمود الشمري
- فهد حمد محمد علي المري
- صبحي اسماعيل صبحي ابوعبده
- صالح احمد صالح الحرب
- خالد نفل صنيتان المطيري
- محمد جاسم محمد الحداد
- سامي ماجد جاسم بورسلي
- دعيج فاضل عبدالله الدمخي
- وليد محمد ابراهيم الزكري
- خالد عبدالله عبدالعزيز المسعد
- طلال سلمان حسن البقش
- رائد احمد صالح الكندري
- حمود نصار زيد راشد
- يوسف رحيل سالم العنزي
- محمد سلمان حسن البقشي
- فاضل اسماعيل عبدالله العنزي
- خليفة محمد عبدالكريم الدريس
- دحيان نشمي حسن العجمي
- عادل حسن غلوم حسين دشتي
- حسن صالح ضافر العجمي
- احمد عباس سيد محمود الموله
- خالد عبدالله خليفة العبدالله
- أسرة المرحوم عبدالمجيد عبدالله الهزاع
- علي جاسم محمد ملك
- علي فاضل قاسم اسيري
- حمد صبري علي حسين
- موسى فالح بخيتان العيباني
- بدر عبداللطيف حسين الخضاري
- رياض فرحان خليف العنزي
- منصور فهد ناصر العتيبي
- محمد عبدالرضا حسن اللنقاوي
- محمد احمد عبدالله الراشد
- طلال عبدالوهاب احمد الزمامي
- رائد فهد علي السعيدي
- فالح محمد خميس العجمي
- علي اسعد محمد خريبط
- صالح راشد محمد العنزي
- فهد نايف عوين الشمري
- جعفر عبدالله محمد الصعيليك
- عبدالوهاب عبدالله سعود السعيدي
- علي ثنيان عبدالوهاب حمادة
- حسن عبدالله حسن علي
- عباس محمد عبدالهادي فرج
- فهد عبدالله محمد مبخوت
- ناصر بدر محمود علي
- يوسف عبدالله محمد البيدان
- حسين جمعة حسين جمعة
- محمد ابراهيم احمد الفيلكاوي
- هزاع عبدالله حربي عبدالله
- علي عبدالعزيز جابر صالح
- ضيدان بشير مناحي العدواني
- عبدالله فاضل سعود داود
- سعدى جابر محمد السعيدي
- كامل شماس حسين أمير
- علي فاضل سعود داود
- عباس محمد علي البلوشي
- عبدالوهاب محمد عبدالله عبدالوهاب
- علي مطر مسيعيد العازمي
- محمد عبدالجليل اسماعيل الصالح
- احمد عبدالرحمن عضيب جاسر
- يعقوب عبدالصمد خنياب بريسمي
- عبداللطيف خليل ابراهيم الهاشم
- مشاري خالد علي حسين حاجيه
- عذبي زامل دحام السعيدي
- علي خرصان سعيد العجمي
- احمد مهدي فاضل الموسوي
- حمد بشيت حسين علي
- طلال حمود سعود الدويلة
- فهد سعيد خالد الشمري
- بدر سالم خليل الراشد
- حسين عباس عبدالوهاب القلاف
- فيصل عبدالله سحيم حزام
- سالم فهيد سالم العويهان
- محمد عادل محمد الخليفي
- ابراهيم محمد سعد العجمي
- فيصل عيسى محمد الصفار
- محمد احمد عبدالعزيز الصراف
- فهد احمد مبارك العيسى
- محمد صفر حسن الدمخي
- حمد خجيم محمد المري
- بدر عبدالنبي اسماعيل الجزاف
- علي يعقوب موسى ماتقي
- مشعل عجمي حمود المطيري
- فايز سعود مرضي العازمي
- طالب صقر جريش العتيبي
- محمد حسن محمد باقر
- وليد احمد عوض الحقان
- يوسف راشد صالح الجيماز
- محسن جراغ صباح البلوشي
- طلال سليم عبدالله الحليبي
- حسين موسى جعفر بومجداد
- علي عبدالله عواد المياس
- علي صالح علي جمعة
- محمد سلطان مبروك سعيد
- فيصل محمد علي الكندري
- احمد محمد ميرزا الدشتي
- علي ثامر عرفج الخالدي
- فهد عبدالله خالد الهاجري
- نواف شطي مشهور طعيمس
- محمد سليمان محسن الموسوي
- فهد محمد حسن العجمي
- طارق امير حسين العطار
- منصور علي منصور مبارك
- حسين عباس غلوم كرم
- محمد ناصر هويج العجمي
- عيسى احمد اكبر حسن
- محمد جاسم محمد الهدهود
- وائل خالد قاسم المشري
- خالد خليل مفضي العنزي
- عيسى احمد عيسى مطر
- طارق أمين عبدالرحمن العوضي
- مساعد عبداللطيف الكندري
- موسى سعدون مزيد الضفيري
- علي عبدالكريم علي جعفر الكندري
- ربيع خجيم محمد المري
- سلامة السويلم سليمان الرشيدي
- مشعل نوري عبد الشمري
- فواز فلاح سالم علي سالم
- حسن هاشم صالح الشخص
- فهد خالد ابداح بوردن
- علي حسين علي احمد
- انور زامل رشم الضفيري
- بدر محمد عبدالله العنزي
- حمد فهد احمد المذكور
- احمد فيصل فهد العبدالجادر
- ابراهيم علي سعد الخضر
- فؤاد يوسف جاسم بورحمة
- ابراهيم عبدالصمد ابراهيم احمد
- عبدالله علي عبدالله الشيحة
- احمد عبدالواحد خليل الفيلكاوي
- حسين حبيب سالم عبدالرحمن
- محمد صبحي يوسف الملا
- محمد عماد خليل السيد عمر
- احمد سلطان طاهر الشمري
- يوسف كاظم عباس شهاب
- عبدالرزاق خليل محمد اسماعيل
- دغش سالم دغش العجمي
- يوسف عبدالله حسين احمد
- عبدالهادي علي حسن بوعباس
- عبدالرسول سيد عيسى الموسوي
- هاشم صادق محمود محمد
- سعود راشد عبدالله الرندي
- محمد عبدالله محمد الكندري
- وائل عبدالله عبدالعزيز الهولي
- خليل فارع هليل المطيري
- أسامة اسماعيل محمد الفودري
- سيف محمد علي البلوشي
- سالم عبدالله محسن المري
- محمد ابراهيم احمد ملا يوسف
- ناصر محمد داود عبدالله
- محمد احمد عبدالله غلوم كندري
- جمال محمد عبدالله بوجبارة
- عبدالله مجعد فارع المطيري
- مشاري عبدالعزيز عبدالله السرهيد
- هشام عادل جلال الدين
- ابراهيم حسن غلوم حسين دشتي
- فهد احمد يوسف السعيد
- سلطان محمد عبدالله السبيعي
- محمد احمد حسن محمد الكندري
- يوسف سعد صقر زريج
- مشهور مسعود ناصر العجمي
- مشعل محمد سعيد السعيد
- هيثم عباس يعقوب العريان
- رائد عبدالرسول عبدالنبي المويل
- عصام عبدالله ناشي العدواني