«السكنية» توزع بطاقات القرعة لـ 276 قسيمة حكومية في «الخيران القائم» 22 و23 الجاري

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في منطقة «الخيران القائم» وتشتمل على 276 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 14 يناير 2002 وذلك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس ان الثلاثاء المقبل 24 الجاري سيكون موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط، فيما ستجري عملية القرعة يوم الأحد 29 الجاري.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة الى الحضور شخصيا الى مبناها في منطقة جنوب السرة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وشهادة راتب حديثة لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأضافت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال الأسماء التي تليه في التخصيص ولن يتم ادراجه في الدفعات القادمة الا بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.

كما طلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء: