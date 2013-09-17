غدا.. فتح باب التنسيق لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أعلن مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أنه ستبدأ غدا الأربعاء عملية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل .

وقال الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل فتح باب التنسيق نظرا لإدخال بعض التعديلات على نتيجة الدور الثاني للثانوية.

وأشار إلى أنه سيتم غدا انتهاء تسجيل طلبات تقليل الاغتراب بعد فتحها لتلقى طلبات الطلاب الذين حصلوا على زيادة فى الدرجات وتغير ترشيحهم والطلاب الذين يرغبون فى التحويل للمعاهد الخاصة.

وأضاف أنه سيتم فتح باب استنفاد الرغبات لطلاب التعليم الفنى اعتبارا من اليوم وحتى الثانية من ظهر الأربعاء، فيما سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب لطلبة التعليم الفنى من الثالثة عصرا يوم الأربعاء، وحتى الجمعة المقبلة .

أ ش أ