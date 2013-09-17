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حبس 8 عناصر إخوانية 15 يوما في أحداث شغب محافظة الغربية

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حبس 8 عناصر إخوانية 15 يوما في أحداث شغب محافظة الغربية حبس 8 عناصر إخوانية 15 يوما في أحداث شغب محافظة الغربية

أصدرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء قرارا بحبس 8عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين والذين تم القبض عليهم في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها محافظة الغربية 15يوما على ذمة التحقيقات.

حيث تم حبس كل من محمد السيد مصطفى الشناوي ، خالد متولي علام،سعيد الديار محمد حشيش ، عاطف الرفاعي شرف الدين ، المشير محمد البسيوني ، محمد عبد البديع فتح الدين ، صلاح محمود محمد المردوب ، مسعد السيد علي قطب.

كانت قوات الشرطة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة قد ألقت القبض عليهم بتهم إثارة الشغب وارتكاب اعمال عنف في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة

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