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غدا.. عمرو موسى يلتقي الزند وأعضاء "القضاة" لمناقشة مطالبهم بشأن الدستور

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غدا.. عمرو موسى يلتقي الزند وأعضاء "القضاة" لمناقشة مطالبهم بشأن الدستور غدا.. عمرو موسى يلتقي الزند وأعضاء "القضاة" لمناقشة مطالبهم بشأن الدستور

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي الثلاثاء 17-09-2013 15:43

علمت "الوطن" أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيلتقي غدا أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقر النادي في العجوزة.

وسيحضر اللقاء من أعضاء لجنة الخمسين الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور عبدالجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة، ومحمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة، والدكتور جابر نصار المقرر العام، ومحمد عبدالعزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم؛ للاستماع لمقترحات القضاة حول الدستور.

ومن ناحية أخرى، يلتقي موسى صباح الغد بمكتبه بمقر مجلس الشورى أحمد حسن لاعب نادي الزمالك.

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