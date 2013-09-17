نبيل فهمي يختتم زيارته لروسيا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 15:46

غادر موسكو، اليوم، وزير الخارجية نبيل فهمي، في ختام زيارة لروسيا استمرت يومين أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وسكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسي كولاي باترشيف.

وقال فهمي، في تصريح صحفي اليوم، إن مباحثاته مع باترشيف تناولت عددًا من الموضوعات الإقليمية، بالإضافة إلى الوضع المصري المباشر والوضع فى سوريا الذي له انعكاسات إقليمية، بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والانعكاسات الإقليمية لنجاحها أو فشلها على مصالح مصر ومصالح روسيا في ذات الوقت.