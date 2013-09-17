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"سلماوي": لجان "الخمسين" ستناقش وضع القوات المسلحة بالدستور في حضور ممثليها

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"سلماوي": لجان "الخمسين" ستناقش وضع القوات المسلحة بالدستور في حضور ممثليها "سلماوي": لجان "الخمسين" ستناقش وضع القوات المسلحة بالدستور في حضور ممثليها

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي الثلاثاء 17-09-2013 15:47

كشف محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اجتماع مشترك لعدد من اللجان المنبثقة عن "الخمسين"؛ لمناقشة وضع القوات المسلحة في الدستور.

وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي اليوم، بمقر مجلس الشورى: إن لجنتين - رفض ذكر اسمهما- حتى الآن اتفقتا على الاجتماع بحضور ممثلي المؤسسة العسكرية بلجنة الخمسين؛ ليعرضوا رأيهم. وكان ذلك ردا على سؤال بشأن هل سيتضمن الدستور المعدل اختيار وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟.

ولفت سلماوي، إلى أن الدستور الذي ستصدره اللجنة سيتضمن مادة انتقالية، تنص على الشكل الذي ستتم به الانتخابات البرلمانية القادمة، ولدورة واحدة فقط.

وعن وضع حزب النور.. قال سلماوي، إن انسحاب عضو النور بـ"الخمسين"، الدكتور بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات الأساسية أمس، كان اعتراضا فقط على سير الجلسة، إلا أن "بسام" سيحضر باقي الجلسات.

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