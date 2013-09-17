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مجلس الوزراء: لم يتم طرد مصابي الثورة من مستشفى العجوزة العسكري

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مجلس الوزراء: لم يتم طرد مصابي الثورة من مستشفى العجوزة العسكري مجلس الوزراء: لم يتم طرد مصابي الثورة من مستشفى العجوزة العسكري

كتب : أحمد عبدالعظيم الثلاثاء 17-09-2013 15:52

نفى الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع من أنه تم طرد مصابي الثورة أصحاب العجز الكلي من مستشفى العجوزة العسكري؛ بسبب تأخر مجلس الوزراء عن دفع مصاريف علاجهم.

وأكد المصدر أن علاج مصابي الثورة في المستشفى المذكور يتم بالكامل على نفقة الدولة، وبالتالي لم يكن هناك أصلاً فواتير علاج مطلوب سدادها، مضيفًا أن إدارة المستشفى أكدت أن المصابين استكملوا فترة علاجهم على أكمل وجه، ومن ثم لم يعد هناك مبرر أو سبب منطقي لبقائهم في المستشفى بعد أن اكتمل شفاؤهم.

وأوفد مجلس الوزراء مسؤولين من الأمانة العامة للمجلس للالتقاء بأصحاب الشكوى والتعرف على مطالبهم والعمل على سرعة تنفيذها، باعتبارهم مواطنين مصريين أولاً، وأخذًا في الاعتبار وضعهم الخاص كمصابي ثورة.

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