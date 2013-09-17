مديرة الحجر الصحي بالمطار تعتذر رسميا عن الاستمرار في منصبها

تقدمت الدكتورة أماني الإمام مديرة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي باعتذار رسمي إلي وزيرة الصحة عن الإستمرار في منصبها بسبب بعض المشكلات الفنية التي تواجهها خلال العمل خلال الفترة الماضية بالاضافة لنقص المستلزمات الطبية بادارة الحجر الصحي وعدم دعمه حتي الان باطقم طبية للمساعدة في موسم الحج الذي يبدأ خلال الايام القادمة يضاف الي ذلك انه حتي الان لم يتم استخراج تصريح دائرة جمركية لمديرة الحجر الصحي .

قالت “الإمام‏”‏ أنها تقدمت فور انتهاء موسم الحج الماضي باعتذار عن الاستمرار في منصبها 4 مرات إلي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ، إلا أن اعتذاراتها قوبلت بالرفض ويشهد مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة حاليا محاولات من العاملين لمنع ” الإمام ” عن قرارها بالإعتذار إلا أنها أكدت تمسكها بقرارها .