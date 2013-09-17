جمعة: هل سنعاقب على أخطاء المعلقين؟

قلل وائل جمعة مدافع الأهلي من أهمية التقارير التي تشير إلى مشاركته أمام الزمالك رغم إيقافه للحصول على إنذارين.

وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدعوى حضور جماهير حمراء للقاء، كما زعمت تقارير جماهيرية أن الأهلي أشرك الثنائي وائل جمعة وحسام عاشور رغم إيقافهما للحصول على إنذاريين.

وقال جمعة لـFilGoal.com "لقد سمعت هذه الأحاديث ولكنها عارية تماما من الصحة، ولا يمكن أن نخطئ خطأ مثل هذا في الأهلي".

جمعة يحمل إنذارا من مباراة الأهلي وأورلاندو التي أقيمت في الجونة ثم حصل رامي ربيعة على إنذار في مباراة ليوبار في الجونة وهي اللقطة التي أثارت الجدل بعدما أظهرت الكاميرا صورة وائل جمعة وذكر المعلق أنه من حصل على البطاقة.

وتابع "هل سنعاقب لمجرد أن معلق المباراة ذكر أنني من حصل على الإنذار، هناك تقارير وأوراق رسمية هي ما يؤكد مثل هذه الوقائع".

وأكمل "ربيعة غاب عن مباراة الزمالك لنفس هذا الإنذار، فكيف يريد البعض أن نحاسب سويا على بطاقة واحدة".

وتغلب الأهلي على الزمالك 4-2 في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا ليضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها، بينما اقترب الزمالك من وداع البطولة.