جازان: طالب يطعن مدرّسه حتى الموت أثناء حصة الرياضيات

لفظ معلم في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان انفاسه الأخيرة أمس الاثنين متأثراً بإصابة بليغة في الفخذ, إثر تلقيه طعنة نافذة وجهها له أحد طلابه بسبب خلاف حدث بينهما داخل المدرسة.

وحاول زملاء معلم مادة الرياضيات بمتوسطة وثانوية عثوان بجبال المحافظة إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لطعنة قطعت أحد أوردته وفارق الحياة, واودعت جثته ثلاجة الموتى بمستشفى الداير بني مالك. وفور تلقي الخبر انتقل مدير ادارة التربية والتعليم بصبيا أحمد الربيع وعدد من المسؤولين بإدارة التربية والتعليم بصبيا لموقع المدرسة.

واكد الناطق الاعلامي لشرطة منطقة جازان العقيد عوض القحطاني حادثة مقتل المعلم على يد أحد الطلاب بواسطة آلة حادة, مشيراً الى أنه تم القبض على الجاني والتحفظ على الجثة, ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية لمعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.

فيما أوضح الناطق الإعلامي بصحة جازان محمد صميلي أن المعلم المتوفى أصيب بعدة طعنات في فخذه وعضده الأيسرين, وحاول الكادر الطبي إنقاذه بعمل إنعاش قلبي رئوي لمدة 40 دقيقة لكنه توفى متأثرا بإصابته. بدوره قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني عبر حسابه على تويتر أن المعلم المتوفى هو "محمد بكر آدم برناوي" وأن وفاته حدثت بعد وصوله لمستشفى الداير بأقل من ساعة.