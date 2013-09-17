عبد الحفيظ عن إدعاءات الزمالك: لا نخطئ بهذه السذاجة

فند سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على إدعاءات الزمالك بشأن مخالفة الفريق للأحمر للوائح في مباراة القمة الإفريقية الأخيرة.

وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدعوى حضور جماهير حمراء للقاء، كما زعمت تقارير جماهيرية أن الأهلي أشرك الثنائي وائل جمعة وحسام عاشور رغم إيقافهما للحصول على إنذاريين.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com "لا أدري كيف يفكر من يطلق هذه الإدعاءات؟ الأهلي لا يخطئ هذه الأخطاء الساذجة".

وفسر "عاشور حصل على الإنذار الثاني أمام أورلاندو وتم إيقافه أمام ليوبار في الكونجو ثم عاد وحصل على الإنذار الأول أمام ليوبار في الجونة وشارك أمام الزمالك بشكل طبيعي".

وتابع "جمعة لديه إنذار وحيد في مباراة أورلاندو، وإنذار ليوبار كان لرامي ربيعة وليس ذنبنا أن الكاميرا التليفزيونية أظهرت صورة لاعب آخر".

وتسائل عبد الحفيظ "هل يتم الاستناد إلى الوثائق الرسمية الموجودة في الكاف أم الإعادات التليفزيونية؟ وإذا كان جمعة هو من حصل على الإنذار فلماذا غاب رامي ربيعة للإيقاف؟؟".

وعن موضوع حضور الجماهير علق مدير الكرة بالأهلي قائلا "الكل يعلم أن المباراة لم يحضرها سوى الإعلاميين وأعضاء الإدارة، وحكم اللقاء ومراقب المباراة كانوا يراقبون الوضع بشكل دوري وتقريرهم موجود".