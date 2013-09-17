منة شلبى: مش هتنازل عن «رسائل حب»

كتب : نجلاء أبوالنجا الثلاثاء 17-09-2013 10:28

لم تستقر منة شلبى، حتى الآن، على المسلسل الذى ستشارك فيه، بعد مسلسل «نيران صديقة»، فهى تقضى حاليا إجازة طويلة فى ألمانيا، تعود منها بعد عيد الأضحى، وعبرت «منة» عن سعادتها بنجاح «نيران صديقة»، الذى عرض فى رمضان الماضى، ويعاد حاليا على عدد من القنوات، وقالت لـ«الوطن»: «تلقيت تهانى كثيرة على المسلسل من الجالية العربية فى ألمانيا، وهو ما زاد من مخاوفى من العمل المقبل، فقد اعتدت تقديم فكرة غير تقليدية، مثلما حدث فى (نيران صديقة)، الجمهور نفسه لم يعد يقبل أى تكرار على مستوى الصورة أو الحدوتة».

تستعد «منة» بعد عودتها، للتحضير لفيلمها الجديد «رسائل حب» للمخرج داوود عبدالسيد، ويشارك فى بطولته عمرو يوسف، الذى قاسمها البطولة فى «نيران صديقة»، «منة» نفت وجود أى خلافات مع داوود عبدالسيد كما أشيع، مؤكدة أنها تنتظر موعد التصوير، وتتفرغ للتحضير لشخصيتها، خاصة أن الدور شديد الصعوبة والتركيب، وقالت: «نفسى أتعامل مع داوود ومش هتنازل عن رسايل حب أبدا مهما تم تأجيله أو كانت مشاكله». ومن المعروف أن فيلم «رسائل حب»، حائز على منحة إنتاجية من وزارة الثقافة.