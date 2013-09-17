بالصور.. خالد فودة يقود حملة نظافة موسعة مع الأهالى فى شرم الشيخ

قاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حملة نظافة موسعة اليوم الثلاثاء، فى منتجع شرم الشيخ، وبدأت أولى حملات النظافة بقطاع حى النور بمشاركة مجموعة من أهالى ومحبى مدينة شرم الشيخ بجمع القمامة من الشوارع فى أكياس من البلاستيك ونقلها إلى المدفن الصحى بالخروم.

ورافق المحافظ، اللواء صالح سلامة رئيس المدينة، والدكتور يحيى وكيل وزارة البيئة، ورؤساء القطاعات ومجموعة من شباب البدو وجمعية محبى شرم الشيخ.

وأشاد فودة بدور أهالى المدينة فى الحفاظ على نظافة "الشرم" لتصبح مدينة خضراء ونظيفة وليشهد كل السياح بأنها من أجمل وأنظف المناطق السياحية فى العالم.

يذكر أن فودة قاد أمس الاثنين، حملة موسعة فى طور سيناء لتنظيف الأحياء السكنية والشوارع بالمدينة.

>